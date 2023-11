"Ídolos de barro": Alfredo Adame arremete contra 'Las Perdidas' y Nicola Pocella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor, Alfredo Adame se ha hecho de grandes enemistades en el mundo del espectáculo por su personalidad sin filtros, pues no todos están dispuestos a soportar sus comentarios ya que no tiene reparo a la hora de verter su opinión y esta vez le tocó al clan de 'Las Perdidas' caer en su boca y las destrozó al llamarlas "ídolas de barro".

Fue en una entrevista para el programa Todo Para la Mujer, donde el llamado 'Rey del Rating' habló de la polémica presentación que tuvieron las influencers el pasado fin de semana en Mexicali, donde no lograron vender todos los boletos, además de que se armó todo un escándalo por la ausencia de Nicola Porcella, quien estaba programado para participar en el show.

Y es que el peruano no llegó a tiempo al evento y mucha gente reclamó a los organizadores, quienes lo acusaron de incumplimiento de contrato, mientras que él se defendió al decir que el avión en el que lo enviaron tuvo un retraso y que no estuvo en sus manos, por lo que Adame cree que esto es culpa de los empresarios que lo contrataron sin ser alguien con trayectoria o talento.

El error lamentable fue del empresario por dejarse llevar. Al final de cuentas, ¿quién es Nicola Porcella? ¿De dónde salió? ¿Canta, baila, es mago, payaso? ¿Quién es y para qué lo invitaron?", mencionó el también conductor.

Alfredo Adame menosprecia el talento de los finalistas de 'LCDLFM' | Imagen especial

Adame no está de acuerdo con la importancia que le han dado a algunos de los participantes del 'Team Infierno', así como a ciertas celebridades del Internet, pues no los considera preparados para desenvolverse en el mundo del espectáculo y considera que por moda se construyen ídolos de barro como el caso del peruano y Wendy Guevara, quien rechazó participar en una telenovela.

De repente, endiosan a una persona, que no es nadie, que no se preparó absolutamente nada. Afortunadamente, ya no le siguió con el cuento porque ya la querían llevar de todo. No se preparó", comentó.

El famoso que popularizó las patadas de bicicleta, también destacó que una fuente cercana le reveló que Wendy Guevara resultó ser todo un fracaso comercial, pues no estaría vendiendo lo que esperaban con su gira 'Resulta y Resalta': "Se iba a presentar en un auditorio de 4 mil personas y vendió 400 boletos", puntualizó y propuso que los productores de telenovelas no trabajen con gente ajena a la Asociación Nacional de Actores o que no tengan la preparación necesaria.

