Laura Zapata apoya a Vicente Fox y humilla a Mariana Rodríguez: "Influencer de pacotilla"

Ciudad de México.- La famosa cantante y reconocida actriz de melodramas, Laura Zapata, de nueva cuenta se encuentra en medio del escándalo, debido a que a través de sus redes sociales acaba de mostrar su apoyo total al reconocido expresidente de México, Vicente Fox Quezada, ante lo cual no tuvo reparo alguno al sumarse a su causa y también humillar sin piedad a la reconocida primera dama, Mariana Rodríguez, tachándola de ser una "influencer de pacotilla".

Como se sabe, el expresidente de México de manera pública lanzó un desafortunado comentarios acerca de Mariana, pues cuando el periodista Pedro Ferriz aseguró estar "armando todo" para revelar detalles del pasado del Gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa, este respondió: "Pedro debes contarnos, hay mucho detrás de una sonrisa y esa dama de compañía", causando una gran molestia por expresarse de esa manera de una mujer, independientemente de si sea una cuestión de política o social.

Ante este hecho, la joven le respondió: "No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar", y su marido, a través del partido del Movimiento Ciudadano lanzaron una denuncia por violencia política y de género en contra de Fox Quezada, lo cual es sumamente penado por las leyes mexicanas.

Por este motivo, es que Vicente decidió cerrar su cuenta de X, antes conocida como Twitter, sin dar una explicación alguna, ante lo que se cree que es debido a que los ataques y amenazas comenzaron a lloverle por miles de internautas, pero, tal parece que no todos están en contra de los pensamientos del exmandatario, debido a que la famosa villana de María Mercedes a través de esta red social no tuvo reparos al momento de mostrar que comparte su sentimiento.

La media hermana de Thalía dejó muy en claro que considera que están dándole mucha importante a Mariana y demás influencers, compartiendo de manera contundente el mensaje: "Apoyo al expresidente #VicenteFoxQuezada. Qué fuerte lo que estamos viviendo en estos momentos. Qué miedo la mordaza y ahora por estos influencer de pacotilla", causando una gran conmoción entre sus seguidores que en su mayoría no están de acuerdo con ella.

