¿Lo rechazó Michelle Salas? Hijo de Humberto Zurita revela el por qué no fue a la boda

Ciudad de México.- De nueva cuenta el hijo de Humberto Zurita, el reconocido y muy querido galán de melodramas, Sebastián Zurita, recientemente acaba de brindar una entrevista en la cual ha decidido terminar de con los rumores sobre su relación con la familia Pinal, por lo que reveló el por qué es que no asistió a la boda de la famosa influencer de las redes sociales y modelo, Michelle Salas, ¿será acaso que ella rechazó invitarlo?

Fue el pasado sábado 14 de octubre, que la dinastía Pinal finalmente vio a la joven Michelle llegar al altar en una preciosa y lujosa ceremonia en la Finca Il Borro de La Toscana ubicada en Roma, Italia, con el empresario de origen venezolano, Danilo Díaz, la cual contó con alrededor de 200 invitados, entre los que se encontraba su famoso padre, Luis Miguel, que ha generado un sin fin de rumores sobre su presencia.

Pero, así como hubo grandes celebridades de asistentes, también hubo grandes ausencias, tales como la de Sebastián, que es uno de los dos hijos de la actual pareja de Stephanie Salas, madre de la novia, por lo que su ausencia sin duda ha sido motivo de muchas dudas y especulaciones, tales como que no asistiría por enemistades con la familia Salas y que por ello no sería invitado, o que se opondría a la relación sentimental de su padre con la cantante y actriz, por lo que se negaría a convivir con ellas.

Y ahora, después de tantos dimes y diretes con respecto a los motivos de su ausencia, este finalmente en una entrevista con De Primera Mano dio una explicación, señalando: "No (no fui), no pude llegar, me invitó Mich pero se me complicó con la chamba pero supe que fue un bodón", agregando que le habría gustado pues son amigos: "Yo a las chicas las conozco desde que somos chiquititos, entonces somos como de esas familias que hemos crecido en este negocio de alguna manera, entonces tenemos mucho de qué hablar, de qué compartir".

Una vez más, el guapo galán, señaló a Imagen TV que pensaba con respecto a la relación sentimental entre su padre y la exparticipante de MasterChef Celebrity, despejando así la presunta enemistad, afirmando que: "Yo los veo muy felices, los veo contentos y a mí eso es lo que más me emociona. Al final de cuentas venimos a la vida a disfrutarla y qué mejor que encuentres a alguien que te enseñe a compartirla otra vez".

