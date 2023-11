"No miento": Yolanda Andrade reafirma boda con Verónica Castro y le manda fuerte recadito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de melodramas y reconocida presentadora, Yolanda Andrade, recientemente apareció ante la prensa a las afueras de las instalaciones de Televisa, en donde de nueva cuenta ha dejado en claro que tuvo una relación sentimental con la también presentadora y querida actriz, Verónica Castro, señalando a la prensa que ella no miente con lo que dijo y de nueva cuenta reafirmó su boda, además de que le mandó un fuerte recadito ante las cámaras.

No es un secreto para nadie que Andrade y Castro tienen desde el 2019 en una guerra de dimes y diretes, debido a que la presentadora de Montse y Joe, afirma que en la década de los 90's después de un par de años de relación sentimental, se casó con la madre de Cristián Castro durante un viaje a Amsterdam, mientras que Verónica nunca ha salido del clóset, y que desde ese momento no ha parado de negar de forma vehemente lo dicho por su colega y antigua amiga.

Pero, pese a estas constantes negativas, Yolanda afirmó que hay pruebas de que sí sucedió, pues supuestamente el diseñador de modas mexicano, Mitzy, que fue gran amigo de Castro por décadas, tendría fotografías del especial momento, incluso el polémico presentador y periodista de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, el pasado 7 de noviembre aseguró que: "Yo vi una foto. Un día a mí, Yolanda, me enseñó una fotografía donde ella está vestida de traje y Verónica de blanco. Me dijo que eso había sido una ceremonia en la cual se habían casado en Ámsterdam".

Y ahora, a varios días de que nuevamente la actriz de Rosa Salvaje señalara que Andrade solamente estaba bromeando, la presentadora dejó en claro que aunque sí es una persona bromista, en realidad con esto no lo haría, que ella no ganaba nada, además de declarar que no es una mentirosa y que sí hubo una boda, que si ella no lo quiere admitir no podía hacer más, pero sí señaló que no estaba mintiendo.

Ante esto, quiso constatar que ella siempre daba la cara ante las cámaras, contrario a la expresentadora de Big Brother VIP, señalando que no era sencillo que la vieran y mucho menos que hablara ante estas, por lo que señaló que ahí estaba un motivo para que le crean a ella con respecto a estas contundentes declaraciones, a las cuales siempre se ha mantenido muy firme y sin tapujos.

