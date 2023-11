Raúl Sandoval fue arrestado en el aeropuerto por alerta de bomba; al fin explica qué pasó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso cantante del regional mexicano y reconocido galán de melodramas, Raúl Sandoval, hace poco se instaló en el centro del escándalo, debido a que fue arrestado en el aeropuerto cuando trataba de salir de Mazatlán, Sinaloa hacía la Ciudad de México, debido a que activó una alerta de bomba al decir que él llevaba una, por lo que finalmente salió a hablar para explicar que pasó.

Como se sabe, el pasado jueves 26 de octubre del año en curso se reveló que el exintegrante de La Academia fue arrestado luego de ser revisado, de manera rutinaria, en el aeropuerto de Mazatlán, Sinaloa, todo por hacer una broma con uno de los elementos de seguridad, pues cuanto este le cuestionó si tenía algún tipo de explosivo señaló: "Sí, traigo una bomba", causando que se llamara incluso a la Guardia Nacional para registrar el lugar y salvaguardar la seguridad de los presentes.

Pero eso no fue todo, puesto a que debido a que usó una de las palabras prohibidas en el aeropuerto, las autoridades iban a proceder a investigarlo por sus declaraciones y no pudo tomar su vuelo a la Ciudad de México, hasta pocas horas después, que al parecer tuvo ayuda para que lo dejaran salir de aquel, gracias a que cuando va suele charlar con varios de los empleados y conoce casi a la mayoría.

Raúl Sandoval. Internet

Y ahora, a un mes de este altercado, el exintegrante de Guerreros 2020 explicó que su broma de lugar fue porque no pensó bien, señalando: "Yo venía muy eufórico, venía de grabar la canción que ahorita acaba de llegar a un millón. Venía muy contento, muy feliz porque nunca pensé que iba a tener esa aceptación En el aeropuerto de Mazatlán yo conozco a medio mundo, doy raites y nos hicimos muy amigos. Gracias a esa gente que abogó por mi me dejaron volar, porque ya me iban a vetar".

Ante este hecho, el esposo de la reconocida actriz, Fran Meric, agregó: "Llegué muy contento, y la de la recepción me preguntó cómo me fue y entre jijijiji y jajajaja, me pregunto: "¿No traes unos explosivos?', y yo dije: 'Sí una bomba', parece que te pisaron, me dijo: 'No puedes decir eso' y pues ya me dejaron ir", dejando en claro que ya nunca más iba a volver a realizar este tipo de bromas en ningún lado.

Fuente: Tribuna del Yaqui