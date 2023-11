Síndrome del lunes por la mañana: ¿Cómo superar la tristeza del inicio de semana?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A última hora de la tarde del domingo, el sol se pone y de repente el fin de semana parece terminar antes de que tengas tiempo de verlo pasar. Llega la noche, y con ella la promesa del lunes que te espera cruelmente. Si experimentamos depresión el domingo por la noche, puede estar asociada al 'síndrome del lunes por la mañana', una forma de disforia ligada al inicio de la semana, que hunde al trabajador en un estado de ansiedad, depresión e irritabilidad de cara al inicio de la semana laboral. Pero ¿qué nos dice esa falta de ganas de volver a nuestros puestos de trabajo?, ¿es un desorden o simple pereza? ¿Un signo de ansiedad o disfunción laboral?

¿Qué es el síndrome del lunes por la mañana?

El trastorno disfórico del lunes por la mañana en realidad no es un trastorno médicamente reconocido. Fue inventado en 2008 por Jean-Paul Richier, médico de hospital, en un informe médico parodia. Allí podemos leer: "un estudio decisivo permitió identificar el ejercicio de una actividad profesional como principal factor de riesgo. Este resultado se puede comparar con las observaciones de Prudhomme, quien observó que el lunes por la mañana coincide con el inicio de la semana laboral": Si el informe es irónico y el bajón del lunes por la mañana no se reconoce como una condición médica, esto no impide que la mayoría de los empleados se sientan así en este momento de la semana. En 2010, un informe científico encontró que los niveles de cortisol de los individuos tienden a variar, siendo más altos los lunes y martes, lo que sugiere una respuesta fisiológica al estrés de la recuperación.

Tristeza del domingo por la noche, estrés del lunes por la mañana, si estos términos no constituyen trastornos en sentido estricto, no deja de ser que el lunes se sitúa bajo el signo de la tristeza y que éste puede volverse pesado, o incluso ir acompañado de síntomas a los que hay que prestar atención. Puede haber insomnio durante la noche del domingo al lunes, irritabilidad o incluso pérdida del sentido del humor, repercusiones en el apetito, ya sea comiendo para compensar o con un nudo en el estómago y ataques de fatiga, vinculado o no al insomnio.

Identificar la fuente del malestar

Ante esta lentitud de este inicio de semana, es fundamental empezar planteándose la cuestión de la recurrencia. Es completamente común, incluso normal, sentir esta ansiedad el día antes de regresar al trabajo que viene acompañada de una reunión o presentación importante. Cuando hay un problema, es una especie de miedo escénico. No es alarmante, ya que está vinculado a un evento particular que nos saca de nuestra zona de confort. Por otro lado, si sentimos esto en cuanto un evento se sale de lo común, debemos trabajar en nuestra representación del evento, en nuestro derecho a cometer errores, destacando que el estrés es proporcional a las tendencias perfeccionistas. Si la tristeza del domingo por la noche se vuelve recurrente e invasiva, incluso contaminando parte del fin de semana, puede deberse a un temperamento ansioso, a un factor externo o a ambos.

Es entonces necesario reflexionar, debemos preguntarnos de dónde viene este sentimiento, si siempre lo hemos tenido en todas nuestras experiencias, si en el origen está un cambio interno en la empresa. Tenemos que ser capaces de identificar la causa y luego trabajar en ella. Una vez encontrado el motivo, se recomienda encarecidamente hablar del asunto con un médico del trabajo, un psicólogo, amigos, en todo caso con alguien capaz de escuchar los sentimientos y ofrecer espacios de reflexión.

Lucha contra la tristeza del lunes por la mañana

Para protegerse del letargo del fin de semana , que tiende a agravarse en invierno cuando los días se acortan, se subraya la importancia de un estilo de vida saludable. Dormir, comer y deporte, un trío ganador para mantener el cuerpo en forma y recargar las pilas como las de un teléfono. Además, apoyamos la importancia de cambiar la visión de las cosas.

Fuente: Tribuna