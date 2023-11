Tras 5 años retirada, exactriz de Televisa cae en adicciones y en quiebra: "Quedé en ceros"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien desde hace 5 años se retiró de las novelas de Televisa, sorprendió a todos sus admiradores y fans pues en una reciente entrevista confesó que estuvo metida en el mundo de las drogas y explicó que este vicio la llevó a quedar en la ruina. Se trata de la guapísima Esmeralda Pimentel, quien comenzó su carrera en el Canal de Las Estrellas con el melodrama Verano de amor.

Después la exnovia de Osvaldo Benavides realizó otros como Cachito de Cielo, Abismo de Pasión, De que te quiero, te quiero, El Color de la Pasión y Enamorándome de Ramón fue su última novela. Mientras que su último proyecto en la empresa de San Ángel fue la serie La bella y las bestias. Después empezó a realizar proyectos en plataformas de streaming y también probó suerte en el séptimo arte.

Recientemente Esmeralda fue invitada del podcast que tienen Marimar Vega y Efrén Martínez, titulado El rincón de los errores, donde habló por primera vez de la etapa en la que enfrentó problemas de adicción, generados por una difícil situación económica y una relación codependiente: "He pasado por momentos muy luminosos y por otros bien darks, las drogas, intentar suicidarme, el abuso, también he recibido muchísimo amor. Me considero una persona sumamente afortunada, pero creo que la respuesta es aprender a pedir ayuda", explicó la actriz.

Al respecto de las sustancias tóxicas, Pimentel narró cómo fue en esa delicada situación. "La época en la que contacté con las drogas, con las adicciones, porque fue una época muy oscura. Hubo un momento en el que me quedé en ceros económicamente, estaba muy mal, sumida en mucha oscuridad, en una relación muy tóxica también. Esmeralda recordó que el problema iba en aumento y en algún momento comenzó a afectar todas las áreas de su vida, incluso la profesional.

Lo dejé porque ya no había dinero, porque ya me estaba afectando mucho, ya no podía grabar, por ejemplo. Sí, también soy muy tajante o todo o nada".

Posteriormente, la intérprete de 34 años compartió que gracias a un ritual pudo dejar las adicciones por completo: "Hubo un terapeuta que me dijo: '¿Cuál es tu necesidad de las drogas?' y yo le dije: 'Quiero conectar y sentir', porque yo sentía que conectaba con lo divino a través de las drogas y él me dijo: '¿Quieres conectar con lo divino? Ven a mi casa tal día y vamos a hacer una ceremonia de tambor'", relató.

Después de esta ceremonia, Esmeralda dio un giro a su vida: "Durante toda la noche, únicamente en los descansos tomabas café y agua. Gracias a esa ceremonia de tambor, supe que yo tenía la posibilidad de sentir físicamente todo este tipo de sensaciones y de contactar con lo divino sin meterme nada. Empezó siendo de vamos a probar y de pronto sentía mucha libertad, mucha falsa libertad".

Por otra parte, Esmeralda también recordó su infancia siendo hija de una madre soltera y confesó la difícil relación que tuvo con su mamá durante años. "La culpaba, la juzgaba y la señalaba, generé mucha separación, fui muy injusta con mi madre, estaba muy enojada, muy resentida, pero gracias a Dios ahorita estamos en un lugar maravilloso". Por esta situación, la actriz confesó que le "aterra" dar vida a alguien, es decir, convertirse en madre.

Fueron muchos años de todo tipo de terapias que le agradezco a mi mamá el amor tan grande de siempre ponerse en servicio para que su hija la perdonara".

