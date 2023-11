Tras 'renuncia' a 'LEBEH' de Marco León, Dania Méndez revela si Agustín es su nueva pareja

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que el reconocido y famoso galán de melodramas, Marco León, revelara en sus redes sociales que quiere renunciar a Las Estrellas Bailan en Hoy, recientemente su famosa compañera, la guapa influencer y famosa estrella de realitys, Dania Méndez, acaba de hablar en vivo del programa Hoy para confesarse ante las cámaras y revelar si es que el galán y deportista argentino, Agustín Fernández, se va a convertir en su nueva pareja de baile.

Como se sabe, el pasado lunes 2 de octubre del año en curos, en el matutino de Televisa se estrenó la quinta temporada del reality de baile tan famoso, en donde se confirmó que la reconocida Dania y León iban a conformar una de las parejas, siendo una de las más destacadas al obtener altas calificaciones, mientras que Fernández se encuentra al lado de la guapa y talentosa actriz de melodramas, Isabel Madow, que no han sido los más destacados, pero sí los más salvados por el público.

Pero ahora, todo parece indicar que las cosas van a cambiar, esto pues Marco a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter, expresó sus deseos de querer dejar la competencia de baile atrás a tan solo un par de semanas de su gran final ante todo el hate que ha recibido, con el mensaje: "A veces me dan ganas de renunciar a Las Estrellas Bailan en Hoy y que pongan a Agus con Dania para que todos estén contentos".

Es por este motivo que en la sección del ¿De Qué Me Hablas?, pasaron un video de los recientes ensayos de Méndez con León, en la que este se mostraba igual de enojado y con deseos de dejar la competencia, afirmando que no veía el por qué quedarse, a lo que ella le pedía que no dijera eso, que eran una pareja que habían logrado mucho con sus ensayos y que no quería que renunciara y se quedara con ella, pero no parecía que el actor estuviera muy convencido de sus palabras.

Así que en dicha sección, tuvieron a la exintegrante de Acapulco Shore y de frente le cuestionaron si ella deseaba cambiar de pareja, a lo que ella en llanto negó que fuera así, que profesionalmente hablando, con Marco tenía mucho camino recorrido y eran fuertes juntos, por lo que deseaba que reflexionara y no se fuera, tras lo que Sebastián Reséndiz le dijo si tenían una relación sentimental, motivo por el que ella declaró que no, que jamás han tenido nada en ámbito amoroso, que todo ha sido con una amistad y profesionalismo.

Fuente: Tribuna del Yaqui