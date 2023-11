Tras renunciar a 'Hoy', conductor de Televisa sale del clóset y envía poderoso mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor de espectáculos, quien empezó su carrera en TV Azteca y que hace poco renunció al programa Hoy, dio una sorpresa a los televidentes debido a que salió del clóset luego de años de especulaciones. Se trata del periodista Juan José Origel, también conocido como Pepillo, quien por primera vez habló de sus preferencias y envió un poderoso mensaje a través de las cámaras de Televisa.

El expresentador de Ventaneando, emisión en la que fue parte del elenco original, recientemente dio una entrevista al 'Burro' Van Rankin para su canal de YouTube, donde se sinceró y relató lo que muchos especulaban: Es gay. "Yo creo que no tengo porqué decirle a nadie, con quienes hablé fue con mis hermanos, ellos me apoyan, me quieren, me respetan, quieren que yo sea como soy, punto", explicó.

Posteriormente, Origel estalló y señaló que en estos tiempos nadie debería de estar saliendo del clóset, y así se anticipó a las críticas y juicios: "Esto no lo sabe nadie. Te lo juro, Burro, los chismes ahorita me valen madr..., me valen madr..., que digan, que critiquen, que pongan... esto ya no es la noticia, en estos tiempos ya no hay noticias de ese tipo, ya puedes vivir libremente con quien te dé tu rechind... gana".

Crédito: Instagram @juanjoseorigel

Pepillo Origel además relató cuándo se dio cuenta que sentía atracción por los hombres y fue mientras estudiaba en Canadá y lo llevaron por primera vez a un bar gay: "Ese día conocí a alguien... me dijo: 'Te invito una copa en mi casa', y fui", pero no esa noche no pasó nada ya que él lo consideraba "pecado mortal". No obstante, luego regresó al mismo bar y asegura disfrutó la experiencia: "Le di vuelo a la hilacha", destacó entre risas.

A días de hacer estas reveladoras declaraciones, Juan José volvió a aparecer en su programa Con Permiso y reaccionó a los comentarios que recibió tras salir del clóset por primera vez: "Gracias a todos y si me van a criticar, critíquenme, y si me van a aplaudir, apláudanme", mencionó muy contento. En tanto que su compañera Martha Figueroa añadió: "No me contaste del árabe, de un árabe, tuve que ver la entrevista para enterarme".

Además, la conductora aplaudió su valentía para abrir su corazón ante las cámaras para sincerarse pese a todas las críticas que pueda recibir: "Así me gusta, te soltaste como hilo de media, yo no sabía lo del árabe... te amo Pepillo, bravo, bravo, eso, ¡venga!". En tanto que Juan José dijo que se mostró tal cuál es y por ello ha recibido felicitaciones: "Ahora que fui a León todos de: 'ándale, ya te vi, qué juvenil te ves'".

Fuente: Tribuna