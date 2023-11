Actriz de 'Sex and the City' se une a huelga de hambre; reclama por guerra en Franja de Gaza

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Durante dos días, la actriz Cynthia Nixon hizo una huelga de hambre para dejar en claro su oposición a la guerra entre Hamás e Israel. Comenzó su acción el lunes frente a la Casa Blanca con otros activistas demócratas, entre ellos funcionarios electos. La estrella mundial, conocida sobre todo por la serie Sex and the City, pide un alto el fuego mientras continúa la tregua. Esta pausa de los combates debe terminar el jueves a las 6 de la mañana.

"Estoy cansada"

En una conferencia de prensa el lunes, Cynthia Nixon dijo que solo consumiría agua y limón. Detuvo su acción el martes para cumplir con sus compromisos profesionales en Nueva York. Los demás manifestantes cesan su huelga de hambre el viernes.

Durante su discurso, la intérprete de Miranda en Sex and the City se presentó como "la madre de niños judíos cuyos abuelos son supervivientes del Holocausto". No ocultó su ira al evocar el balance de víctimas humanas de la guerra. "En siete semanas, Israel mató a más civiles en una pequeña franja de tierra que en 20 años de guerra en todo Afganistán. Estoy cansada de ver a la gente explicar que las muertes de civiles son el precio a pagar cuando se hace la guerra", denunció.

Miembro de la organización Democratic Socialists of America, Cynthia Nixon hizo un llamamiento al presidente estadounidense Joe Biden para que exigiera un alto el fuego. "Le pido que muestre empatía y considere a los niños de Gaza como suyos. Le imploramos que mantenga el alto el fuego". Dice que teme lo peor para el futuro. “Si los bombardeos de las últimas siete semanas continuaran, ninguna casa palestina se quedaría en pie al llegar Nochebuena".

La actriz dijo a los medios estadounidenses que consideraba que la administración de Joe Biden actuaba "demasiado lenta" para salvar vidas y que la guerra liderada por Israel era desproporcionada para la población civil. Varios legisladores de todo el país se están uniendo a Nixon en la huelga de hambre, incluidos el representante Madinah Wilson-Anton, el representante Zohran Mamdani, el representante Mauree Turner, el representante Sam Rasoul y el representante Abraham Aiyash. En su entrevista con The Cut, Nixon explicó que fue Mamdani quien se puso en contacto con ella por primera vez sobre la protesta.

Fuente: Tribuna