¡Adiós Emilio Osorio! Captan a Karol Sevilla muy divertida con famoso cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Karol Sevilla ha acaparado titulares desde el pasado fin de semana, luego de que confirmara de manera oficial su ruptura con Emilio Osorio, mismo con el que estuvo en una relación de más de dos años, pero eso no fue todo ya que a la par el hijo de Niurka presumió que ahora sale con Leslie Gallardo de Acapulco Shore, lo cual dejó en shock a la opinión pública.

Ahora, al parecer la estrella de Disney está haciendo lo propio al buscar nueva pareja, pues fue captada junto a un famoso cantante, con quien al parecer tuvo una cita romántica, pues entre risas se dejaron ver muy cercanos, lo cual comenzó a generar sospechas entre los internautas que intentan descubrir si podría haber algo más entre ellos.

En medio del escándalo, Karol fue vista nada más y nada menos que con Mario Bautista, quien se le acerca rodeándola con el brazo y le habla al oído, mientras ella sonríe. Las imágenes fueron difundidas por People en Español a través de redes sociales y en ellas se observa al par de famosos teniendo una lujosa cena.

Karol Sevilla y Mario Bautista se van a cenar juntos | Crédito Instagram @peopleenespanol

Tal como era de esperarse, las reacciones en redes sociales de inmediato se hicieron presentes con opiniones encontradas, pues mientras algunos apoyaron la idea de que se dé una oportunidad con el cantante, otros creen que podría tratarse de una venganza ya que Osorio está en una nueva relación que no ha parado de presumir.

"Hace mejor pareja que con Emilio", "Con razón nunca estaba con Emilio y siempre lo negó", "Muy lindos", "Se lo merece", "Si Emilio ya tiene a alguien ella también lo merece", "No se ven mal juntos", "Seguro hace por darle celos a su ex", fueron algunos de los comentarios que dejaron.

Karol Sevilla reacciona a la nueva relación de Emilio Osorio

Las indirectas alrededor del quiebre de los famosos ha estado a tope, pues después de que Osorio confirmara su nuevo romance, Karol publicó en su cuenta de X, antes Twitter: "Solo diré jajaja", lo cual fue tomado como un mensaje hacia su ex, quien no ha dejado de compartir fotos junto a su nueva pareja, algo que no hacía con la actriz ya que no le gustaba que expusiera su vida privada.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Mario Bautista ni Karol Sevilla han salido a dar alguna versión del contexto de las fotografías que difundió People en Español, por lo que no se puede confirmar que tengan un romance, pero seguramente en las próximas horas aclaren la situación para detener el alboroto que hay en redes sociales.

Fuente: Tribuna