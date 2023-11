Adiós Televisa: Agustín Fernández deja 'Hoy' por incidente en ensayo de 'LEBEH'; esto se sabe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso galán y querido deportista de origen argentino, Agustín Fernández, está dando mucho de que hablar, puesto a que tuvo que decirle adiós a Televisa de una inesperada manera, ya que durante uno de los ensayos de Las Estrellas Bailan en Hoy, este no se sintió para nada bien y tuvo un lamentable incidente que preocupó a todos los presentes, así que dejó el programa Hoy.

Como se sabe, la quinta temporada del reality de baile antes mencionado se estrenó el pasado lunes 2 de octubre, en el cual se confirmó oficialmente la participación del reconocido originario de Argentina, además de que sería pareja de la famosa actriz y talentosa cantante, Isabel Madow, con la cual no ha recibido ni las mejores criticas ni calificaciones, de hecho, si no fueran salvados semana a semana por el público, hubieran sido eliminados hace semanas.

Pero, pese a sus desafortunadas calificaciones y criticas por parte de los jurados, tales como el reconocido exluchador de la Triple A y galán de melodramas, Latin Lover, y la experta en baile, la maestra Ema Pulido, no es debido a que no se esfuercen o no ensayen tan arduamente como el resto de los participantes de la tan afamada competencia de baile del matutino de la empresa San Ángel, sino que solamente no se les ha dado la coordinación y otras pequeñas fallas.

Agustín e Isabel. Internet

Lamentablemente, este arduo trabajo parece haberle pasado factura al exparticipante de Guerreros 2020, dado a que la tarde del pasado martes 28 de noviembre, este tuvo un incidente en pleno ensayo, que hasta causó que fuera a visitarlo la guapa influencer con la que se le relaciona sentimentalmente, Dania Méndez, pues este se desvaneció y tuvieron que tomarle los signos vitales, los cuales preocuparon aún más, pues tenía fiebre alta, pero la glucosa en sangre y presión bajas.

Es por este motivo que el reconocido exparticipante de Vega la Alegría tuvo que abandonar los foros del matutino de la empresa San Ángel, actualmente producido por Andrea Rodríguez Doria, pero no de manera definitiva y no porque vaya a dejar la competencia, sino que solamente será por esa ocasión para que se pueda estabilizar y que sus signos vitales se regularicen para que pueda seguir bailando.

Fuente: Tribuna del Yaqui