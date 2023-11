Así reaccionó Tania Rincón tras ser humillada por Inés Sainz: "Siempre la he respetado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Tania Rincón rompió el silencio y habló acerca de los insultos y comentarios despectivos que recibió a manos de Inés Sainz, su excompañera en TV Azteca. Como se recordará, la periodista deportiva demeritó la labor de la michoacana en el ámbito del deporte y aseguró que obtuvo uno de sus últimos proyectos en el Ajusco por ser "patiño" y por prestarse a ser albureada en televisión nacional.

Fue en una reciente entrevista con Mónica Garza, que Sainz señaló, sin mencionar nombres, que una conductora la había dejado fuera del programa estelar del Mundial de Rusia 2018 en Azteca porque ella sí "se prestaba" a ser la "patiño": "¿Me estás diciendo que si no me presto a que me albureen o que la haga de mensa, entonces no tengo lugar en ese programa?', y así fue, fue un golpe muy duro para mí y dije 'ok'", dijo la rubia a su entonces jefe.

Rápidamente los comentarios de Inés sobre Tania se volvieron virales, sobre todo porque ella no suele estar metida en controversias. Al llegar a los oídos de la conductora del programa Hoy, esta no dudó en responder pero lo hizo con clase y dando un contundente mensaje. La presentadora michoacana empezó por resaltar que consideraba a Sainz como un parteaguas de la industria: "Siempre la he respetado".

Ela es una pionera, y que la historia del deporte en las mujeres nos lleva también de alguna manera a Inés Sainz, porque abrió camino para muchas de nosotras que estamos haciendo camino, que nos estamos trazando una carrera", agregó.

Después, la presentadora de Televisa admitió que estaba expuesta a recibir críticas por su trabajo ya que era público pero resaltó que no entendía de dónde venían los ataques de la actual comentarista de Azteca Deportes, sobre todo, porque ya pasaron muchos años desde esa 'controversia': "Encontré un poco desafortunado ese comentario, pero también se vale, si es la opinión que tiene al respecto de mi persona... creo que están a destiempo las declaraciones".

Asimismo, Rincón precisó que ella en ningún momento se ha adjudicado como periodista de deportes pero resaltó que sí ha tenido participaciones importantes en este ámbito: "Como tal me han llevado a eventos especiales, tengo tres coberturas de mundiales, finales de Champions, muchas cosas, la verdad es que he tenido la fortuna de tener mucho trabajo a lo largo de mi carrera, y puedo hacer de todo".

Sin embargo, precisó que nunca ha permitido que le "falten al respeto" o que la albureen, por lo cual cree que Inés Sainz está mintiendo: "Ese no era mi papel, jamás sentí que me llevaran como patiño, como payaso, ni para que me faltaran al respeto, porque yo tampoco me manejo así", declaró Tania Rincón. Hasta el momento, Inés no ha respondido a las nuevas declaraciones que hizo su colega.

