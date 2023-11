Britney Spears expresa amor por su hermano Bryan en una rara publicación en Instagram

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La estrella del pop, Britney Spears, de 41 años, compartió un tierno mensaje en su cuenta de Instagram el martes, dedicado a su hermano mayor, Bryan Spears, de 46 años. La publicación se produce en medio de la prolongada disputa de Britney con su familia, especialmente su padre Jamie Spears, por su tutela de 13 años, que finalizó en noviembre de 2021.

En la publicación, Britney compartió una rara foto de su hermano Bryan, quien es productor de cine, luciendo un overol de seguridad verde y un casco. La cantante describió a su hermano mayor como un padre y su mejor amigo. El mensaje expresó un afecto genuino por Bryan, destacando la importancia de su relación.

hermano de Britney Spears

¡¡Mi hermano mayor que es como un papá y mi mejor amigo!!", subtituló la instantánea. "Sin embargo, no estoy seguro de lo que está pasando con este atuendo", manifestó.

El mensaje de Britney llega en un momento en que su hermana, Jamie Lynn Spears, renunció al programa de televisión I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! por razones médicas. Mientras Jamie Lynn participaba en el programa, se mostró emocionalmente afectada por extrañar a su familia, especialmente a sus hijos.

La publicación de Britney también refleja un aparente alto el fuego en línea con respecto a la disputa familiar que ha estado en curso durante años. Aunque Britney ha criticado públicamente a su familia en el pasado, en particular a su padre, parece haber relajado su posición desde que la tutela fue disuelta en 2021.

En sus memorias, The Woman in Me, Britney se sinceró sobre su relación "extremadamente cercana" con Bryan y compartió detalles sobre tensiones familiares, incluida la pérdida de objetos personales durante una visita a su ciudad natal de Luisiana. A pesar de los desafíos, la publicación en Instagram sugiere un momento de conexión y apoyo entre Britney y su hermano, reforzando la importancia de las relaciones familiares en medio de las dificultades.

Fuente: Tribuna