"Dejé vivir a mis hijos": Lupillo Rivera acusa a Juan Rivera de pagar a novias para abortar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el famoso y polémico cantante de corridos, Lupillo Rivera, se instaló en el centro del escándalo, puesto a que sin remordimiento alguno se lanzó en contra de su propio hermano, el reconocido empresario, Juan Rivera, al cual señaló y acusó de pagarle a sus novias para que estas presuntamente abortaran a sus hijos por miedo a perder a su familia, señalando que si era mal padre al menos "dejé vivir a mis hijos".

Como se sabe, la familia de la difunta y aún muy amada cantante del regional mexicano y rancheras, Jenni Rivera, en los últimos años se han visto envueltos en un sin fin de escándalos y dramas, especialmente por el hecho de que se han dividido y han arremetido uno en contra de otros, acusándose de robo, de mal llevar la herencia de la 'Diva de la Banda', sus negocios y aprovecharse aún de su memoria.

Pero hace poco, las acusaciones subieron de nivel y fueron mucho más personales, además de graves, dado a que Juan afirmó que el excoach de La Voz México era un padre ausente para sus hijos, que en realidad nunca se hizo cargo de ellos y que por ende era un mal padre, causando tal conmoción en todas las redes que estas declaraciones llegaron a su hermano, el denominado 'Toro del Corrido', que no quedó feliz con esto.

Juan y Lupillo Rivera. Internet

Por dicho motivo, es que a través de su cuenta de Instagram, la expareja de Belinda, decidió no quedarse callado y alzar la voz, respondiéndole a su hermano con un señalamiento aún peor, pues, declaró que sabe que él hizo que parejas abortaran al enterarse de su embarazo, expresando: "Si quiera yo sí los dejé vivir (a mis hijos), si quiera yo los dejé ser, convertirse en un ser, no tuve que andarle pagando a viejas para que se sacaron los niños por el temor de perder a una familia".

Finalmente y de manera contundente, señaló que podrían señalarlo de mal padre, negando esto, pero al menos "Yo a mis hijos los dejé crecer, vivir y respirar", advirtiéndole a Juan que esto es solo una pequeña parte de todo lo que le sabe en realidad, señalando de manera contundente que "esto nomás es para que pienses las cosas que sé y que no he dicho", siendo una clara advertencia que no hable más.

Fuente: Tribuna del Yaqui