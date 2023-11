Drama en Televisa: Ema Pulido destroza a Isabel Madow en vivo de 'Hoy'; pide su salida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa se han elevado las tensiones, pues se siguen desatando nuevos dramas, puesto a que recientemente la reconocida experta y polémica maestra de baile, Ema Pulido, acaba de dejar a más de uno con la boca abierta al destrozar sin piedad a la guapa y reconocida actriz, Isabel Madow, en pleno programa en vivo de Hoy, en donde también pidió su salida.

Como se sabe, la quinta temporada del reality de baile antes mencionado se estrenó el pasado lunes 2 de octubre, en el cual se confirmó oficialmente la participación de todas las celebridades que estarían en esta emisión, además de quién sería pareja de cada uno de ellos, como el hecho de que la actriz formaría equipo con el guapo modelo y deportista argentino, Agustín Fernández, con el cual no ha recibido ni las mejores criticas ni calificaciones.

En realidad ambos como pareja han estado usualmente en los últimos puestos de la tabla, debido a estas criticas en las que afirman que no han tenido una buena coordinación como pareja al realizar los pasos con sus coreografías y que les falta el sentir mejor el ritmo, pues se adelantan o atrasan con el bit de la música y parecía que no ensayaban, causando que Madow salga a responder a los jurados que se esfuerzan y sí trabajan.

Pero ahora, este miércoles 29 de noviembre, la maestra Pulido quiso acotar que aunque el exparticipante de Guerreros 2020 aún le falta mucho, ha visto una mejoría en él, mientras que a Isabel la tachó de poner "medio esfuerzo", dejando en claro que sí es una mujer muy hermosa y que claramente es de admirar, pero que en la pista de baile al momento de realizar los movimientos no era el caso y no estaba avanzando.

Ante esto, señaló que estaba haciendo que el supuesto futuro integrante de La Casa de los Famosos México 2 se quedara atrás también y no subiera, porque se le nota que él sí se está esforzando, y aunque no lo dijo como tal, dio a entender que debería de pensar mejor las cosas, incluso puso como ejemplo que aunque ella es bonita, es consciente de que no puede bailar, dando a entender que pediría su salida.

