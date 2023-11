¿En depresión? Hijos de Pablo Lyle lo visitan en la cárcel tras rumores de estar delicado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días se estuvo rumorando que Pablo Lyle se encontraba pasando muy malos momentos, pues lo reportaron enfermo y en depresión tras haber sido sentenciado a 5 años en prisión y 8 más en libertad condicional por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández en 2019 tras una discusión de tránsito. Tras estas especulaciones, se supo que el actor mexicano recibió una visita muy especial en la cárcel.

Ana Araujo, expareja del galán de novelas de Televisa, fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México junto con sus hijos, después de visitar a Lyle en prisión y de inmediato fue cuestionada sobre el estado de salud de su exesposo. La empresaria e influencer aseguró que el artista estaba perfecto: "Pablo está bien, venimos de verlo, así que vienen contentos de ver a su papá. Todo está en orden gracias a Dios… No, para nada. Él está muy bien de su mente, de salud, de todo".

Posteriormente, los reporteros cuestionaron a Ana sobre qué consejo podría dar a mujeres que viven una situación similar a la de ella pero no quiso dar declaraciones pues consideraba que no era el lugar: "Es muy vano lo que pueda decir en este momento, no es cómodo, cuando estoy en mi casa es cuando puedo compartir cualquier mensaje…". Y sobre cómo fue el reencuentro con los niños, la coahuilense no quiso entrar en detalle: "Ese ya es un tema personal. Pues tú qué crees (se vieron felices)".

Finalmente, y a pesar de que se ha dejado ver con un nuevo galán, la influencer y empresaria explicó los motivos por los que siempre estará unida al actor de películas como Mirreyes vs Godínez, aunque ya no sean marido y mujer. "Él sabe que yo voy a estar ahí con él y con los niños, lo que necesite, somos un equipo siempre", sentenció Ana Araujo, quien actualmente reside en Mazatlán, Sinaloa, donde se casó con Lyle.

Cabe mencionar que semanas atrás, Ana confirmó que ya se encuentra separada de Lyle, e incluso explicó que cuando Pablo fue arrestado, ellos ya se encontraban a punto de separarse. Sin embargo, la empresario repostera decidió atrasar el proceso de divorcio para que su expareja se enfocara 100 por ciento en sus trámites legales: "Pablo y yo ya estábamos en proceso de divorcio cuando todo esto sucedió", expresó Araujo.

