Ernesto Cazares revela al próximo refuerzo para el equipo de Contendientes, ¿quién es?

Ciudad de México.- Después de una larga espera, TV Azteca decidió volver a consentir a su audiencia con la séptima temporada de Exatlón México, misma que ha tenido un gran recibimiento de parte del público que ha ayudado a la televisora a subir sus niveles de rating, pues los cambios que implementaron respecto a ediciones pasadas al parecer están dando resultados.

En esta ocasión la producción decidió dar la oportunidad a nuevos talentos para que brillen en las famosas playas de República Dominicana, aunque también trajeron de vuelta a campeones y leyendas que han fungido como mentores, siendo Ernesto Cazares uno de ellos, aunque desafortunadamente su participación fue fugaz al convertirse en el primer eliminado.

Ahora que el llamado 'Niño Maravilla' regresó a casa ha podido estar al tanto de lo que ocurre fuera de las grabaciones y a través de sus redes sociales lanzó un spoiler, pues reveló el nombre de un atleta que presuntamente se sumará al show para defender la camiseta azul como refuerzo, tal como lo hizo hace algunos días David Juárez 'La Bestia'.

¿Quién es el nuevo refuerzo de Exatlón México?

Para alargar la temporada, equilibrar los números y dar oportunidad a más personas para que brillen en el programa, la televisora decidió meter refuerzos en esta primera etapa del concurso, por lo que cada que exista una baja estarán llegando nuevos elementos y los Contendientes todavía esperan la llegada de la persona que cubrirá el lugar que dejó Mireya Bianchi.

En este sentido, Neto subió a sus historias de Instagram el reencuentro que tuvo con Dan Noyola y aseguró que se trataba de una despedida, pues el ciclista se sumaría otra vez al proyecto para tomar su revancha, noticia que emocionó a los fans de 'Rider', aunque otros no estuvieron muy contentos ya que en el pasado All Star el originario de San Luis Potosí no tuvo un buen desempeño.

¿Dan Noyola regresa a 'Exatlón México'? | Instagram @ernest.cazares

Sin embargo, todo se trató de una broma de parte del menor de los Cazares, pues después salió a desmentir la información por todo el alboroto que causó, así que hasta ahora se desconoce el nombre del concursante que llegará en los próximos días a Exatlón México, ¿a quién te gustaría ver de regreso?

Fuente: Tribuna