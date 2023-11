FOTO: Paola Suárez sigue los pasos de Belinda y tatúa a su novio con su imagen

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa integrante del clan de 'Las Perdidas', Paola Suárez no comparte mucho acerca de su relación, pero no pudo evitar presumir orgullosa que al estilo de Belinda logró que su amado se hiciera en el brazo un significativo tatuaje, lo cual da muestra de que lo tiene sumamente enamorado ya que no cualquiera se atreve a dejarse una marca por alguien.

Fue a través de una transmisión en vivo, donde la llamada 'Patas' invitó a pasar ante la cámara a su galán para que mostrara a sus fans el diseño que se hizo en su brazo en su honor, lo cual dejó sorprendidos a los internautas ya que el joven se plasmó su imagen en la que se le ve luciendo un ceñido vestido y su característica melena rizada.

Muchos se sorprendieron de que la influencer logró el mismo efecto que la 'Princesa del Pop', quien tatúo a varias de sus parejas, quienes la recordarán por siempre gracias a la tinta, tales como Lupillo Rivera o Christian Nodal, quienes intentado borrarse sus diseños, pero la prensa y todos los fans de la intérprete Luz Sin Gravedad saben lo que había en ese lugar.

Al parecer esta fue una sorpresa de su novio, pues lo habría hecho mientras ella se encontraba de gira y la sorprendió en cuanto regresó de su trabajo, pues la leonesa quiso aclarar que no lo obligo a que lo hiciera como algunos pudieran imaginar: "Yo no le dije que se tatuara, él se tatúo, no sé por qué, llegando de la gira que tuve con Wendy, con Kimberly, llegué y ya se había tatuado", dijo Paolita.

"¿Por qué te tatuaste mi foto?", le preguntó Paolita Suárez. "Porque te amo", le respondió.

Paola Suárez asegura que su novio se tatúo por amor | Captura de pantalla

Jesús ha mostrado estar con Paola Suárez en las buenas y en las malas, pues no sólo la acompaña a su trabajo, también estuvo con ella en la reciente cirugía que se hizo en Tijuana, donde le practicaron la manga gástrica con el objetivo de bajar de peso y mejorar su salud, pues ya estaba sufriendo algunas repercusiones médicas por todos los excesos y falta de cuidado.

No obstante, la estrella del Internet no estuvo alejada de las críticas por mostrar el tatuaje de su novio, pues muchos calificaron de aprovechado al joven: "Si me mantienen también me tatúo", "Se tatúo para ganarse sus escrituras", "Lo que hace el chavo para figurar y recibir dinero", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Fuente: Tribuna