Gael García y Diego Luna se unirían al universo de 'The Boys' con un spin-off ambientado en México

Estados Unidos.- En un emocionante giro, los reconocidos actores mexicanos, Gael García Bernal y Diego Luna, podrían llevar a la pantalla una versión mexicana de la exitosa serie The Boys, según informes de Deadline. La producción, titulada tentativamente The Boys: México, sería una adaptación del cómic homónimo que cautivó al público a nivel mundial cuando fue lanzado por Prime Video en 2019.

El medio estadounidense revela que García y Luna se encuentran detrás de este proyecto ambicioso, con el guion a cargo de Gareth Dunnet-Alcocer, conocido por su trabajo en Blue Beetle. Aunque aún no se ha definido la participación actoral de ambos en roles protagónicos, se sugiere que podrían asumir papeles secundarios en esta nueva versión que promete llevar la esencia de The Boys al contexto mexicano.

La trama original de The Boys gira en torno a un grupo de superhéroes conocido como The Seven, quienes abusan de su poder y popularidad. Del otro lado, The Boys se enfrenta a ellos para exponer la corrupción que ha permeado tanto a The Seven como a Vought, el conglomerado multimillonario que controla a estos héroes con habilidades sobrenaturales. La serie aborda temas de corrupción, poder desmedido y la lucha por la verdad en un mundo donde los superhéroes son, paradójicamente, los villanos.

El anuncio de The Boys: México coincide con el éxito continuo de la franquicia, que ya ha dado lugar a otras dos series derivadas: The Boys Presents: Diabolical, en formato animado, y Gen V, una versión situada en el ámbito universitario que recientemente concluyó su primera temporada.

A pesar de la anticipación generada por este proyecto, aún quedan detalles por definir, como la incorporación de un co-showrunner para trabajar junto a Dunnet-Alcocer, el proceso de casting, y la determinación del presupuesto. Lo único confirmado hasta ahora es que la serie se filmará en México, lo que sugiere un emocionante enfoque local para una historia que ha resonado a nivel global.

Gael García Bernal y Diego Luna, con sus exitosas carreras en la actuación tanto en México como en Hollywood, parecen estar dispuestos a llevar la narrativa única de The Boys a un nuevo nivel, sumergiéndola en la rica cultura mexicana. Este proyecto sin duda promete ser un punto culminante en la colaboración de estos dos talentosos artistas y una emocionante adición al universo de The Boys.

