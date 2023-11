Recordando a George Harrison a 22 Años de su partida: un viaje por la vida y legado de Beatle

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy, 29 de noviembre, conmemoramos el vigésimo segundo aniversario de la partida de George Harrison, el talentoso guitarrista principal de The Beatles cuya influencia aún resuena en cada acorde de la música contemporánea. En este día, reflexionamos sobre la vida y el legado de este ícono musical cuyo genio ha dejado una marca indeleble en la historia de la música.

George Harrison, nacido en una familia humilde, se sumergió en el mundo de la música desde una edad temprana. Su encuentro con la guitarra, a pesar de las limitaciones económicas, marcó el inicio de una travesía que cambiaría la faz del pop y el rock. Su entrada a The Beatles, aunque desafiante al principio, lo colocó como el guitarrista virtuoso del cuarteto y un contribuyente vital a la evolución del sonido del grupo.

Crédito: Internet

Aunque inicialmente subestimado, Harrison emergió como un compositor excepcional. Las palabras de Bob Dylan, quien reconoció su talento, resonaron cuando Harrison empezó a producir obras maestras como Taxman, While My Guitar Gently Weeps, y Here Comes the Sun. Su habilidad para teñir las composiciones con melancolía y luz reveló un aspecto más profundo de su creatividad.

La conexión de Harrison con la cultura hindú, guiada por su relación con Ravi Shankar, se convirtió en un hito cultural. Su álbum All Things Must Pass, un triple LP audaz y visionario, llevó la espiritualidad a la música mainstream. Además, el Concierto de Bangladesh en 1971 demostró su compromiso con la caridad, sentando las bases para eventos benéficos en la industria musical.

Los ochenta vieron a Harrison como el primero de los Beatles en escribir su biografía. El asesinato de John Lennon en 1980 lo impactó profundamente, y su tributo a través de la canción All Those Years Ago se convirtió en un testimonio conmovedor. El álbum Cloud Nine y la creación del supergrupo The Traveling Wilburys destacaron la versatilidad y la creatividad constante de Harrison.

Crédito: Internet

A pesar de enfrentar desafíos personales y de salud, Harrison continuó contribuyendo a la música con álbumes como Cloud Nine y su participación en el proyecto Anthology con McCartney y Starr. Su valentía durante su batalla contra el cáncer demostró su espíritu indomable y su dedicación a la música hasta el último aliento.

Crédito: Internet

Hoy, a 22 años de su partida física, George Harrison sigue siendo recordado no solo como el Beatle Silencioso sino como un visionario musical. Su genialidad resuena en cada acorde de las canciones que compuso, recordándonos su impacto duradero en la música. Aunque físicamente ya no esté presente, su música trasciende el tiempo, recordándonos que su legado perdura y seguirá inspirando a generaciones venideras.

Crédito: Internet

Un párrafo aparte merece Something, dedicada a su primera esposa, Pattie Boyd. Frank Sinatra la describió como “la mejor canción de amor de los últimos 50 años”. My Sweet Lord, a pesar de controversias legales, se convirtió en un himno espiritual, consolidando su estatus como un músico capaz de fusionar lo mundano con lo trascendental.

Harrison, en su búsqueda espiritual, enfrentó desafíos personales y la pérdida de seres queridos. Sin embargo, su capacidad para convertir la adversidad en arte se manifestó en álbumes como Living in the Material World y su participación en el histórico Concierto de Bangladesh. Su impacto en la música trascendió los límites de la creación artística, extendiéndose a la responsabilidad social y humanitaria.

George Harrison dejó este mundo el 29 de noviembre de 2001, pero su legado sigue prosperando. A 22 años de su partida, su música resuena en la obra de artistas contemporáneos que encuentran inspiración en su innovación y visión. Además de su contribución a The Beatles, su carrera en solitario y su compromiso con la espiritualidad y la caridad lo inmortalizan como un ícono musical y humanitario.

Fuente: Tribuna