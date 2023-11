Shannen Doherty enfrenta nuevo obstáculo en su batalla contra el cáncer: Extendido a los huesos

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La actriz Shannen Doherty, reconocida por su papel en Beverly Hills, 90210 y Charmed, ha compartido una actualización desgarradora sobre su lucha contra el cáncer de mama en etapa cuatro. En un artículo exclusivo publicado por la revista People el miércoles, Doherty reveló que la enfermedad ha avanzado, extendiéndose ahora a sus huesos.

A pesar de este revés en su salud, la actriz de 52 años mantiene una perspectiva positiva y valiente. En sus propias palabras, declaró a la revista: "No quiero morir. No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado de cambiar las cosas para mejor. Simplemente no he terminado".

Doherty ha estado librando esta batalla durante ocho años, y su historia ha sido un testimonio de resistencia y fortaleza. La actriz espera inspirar a otros con su viaje contra el cáncer, buscando un propósito más grande en la vida a medida que enfrenta la etapa cuatro de la enfermedad.

Shannen Doherty realizándose un estudio

A pesar de los desafíos, Shannen tiene objetivos claros para su futuro. Con el fin de la huelga de SAG-AFTRA, la actriz tiene la determinación de demostrar que aún puede actuar y continuar con su carrera, desafiando estereotipos sobre las capacidades de quienes enfrentan enfermedades graves.

La travesía de Doherty contra el cáncer ha estado marcada por momentos difíciles, incluida una cirugía para extirpar un tumor cerebral que la actriz humorísticamente llamó 'Bob'. En junio, compartió la noticia de que la enfermedad se había extendido a su cerebro, y desde entonces ha enfrentado tratamientos como la radioterapia.

A través de sus redes sociales, Shannen ha compartido momentos íntimos de su lucha, incluyendo un desgarrador clip en el que llora mientras recibe tratamiento en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles. La actriz, siendo extremadamente claustrofóbica, ha destacado el miedo y la confusión que experimenta durante el proceso.

Diagnosticada por primera vez con cáncer de mama en marzo de 2015, Doherty anunció en abril de 2017 que estaba en remisión después de someterse a una mastectomía unilateral, radioterapia y quimioterapia. Sin embargo, en febrero de 2020, reveló que el cáncer había regresado en etapa cuatro. Ahora, con su valentía y determinación, Shannen continúa enfrentando cada obstáculo con una actitud inspiradora.

Además de su batalla contra el cáncer, Doherty ha enfrentado otros desafíos personales, incluido su divorcio de Kurt Iswarienko en abril de 2023 después de 11 años de matrimonio. La actriz, conocida por sus icónicos roles en la televisión, ha dejado una marca perdurable en la industria y en el corazón de sus admiradores.

