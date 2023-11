Shock en Televisa: Jorge Salinas besa a reportero frente a su esposa, Elizabeth Álvarez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso y reconocido actor de melodramas, Jorge Salinas, volvió a dar de que hablar y dejar en completo shock a los millones de espectadores de Televisa, debido a que en medio de un importante evento al que asistió al lado de la reconocida actriz y querida presentadora de TV, Elizabeth Álvarez, este no tuvo reparo alguno al momento de besar a un reportero presente en frente de su esposa.

Como se sabe, Salinas tiene varios meses que se encuentra en medio del centro del escándalo, debido a que primeramente, a inicios de este año 2023, en TV Notas lanzaron unas fotografías con las que comprobarían que le fue infiel a la actriz de Fuego en la Sangre, donde trabajaron juntos y se enamoraron, con su nutrióloga, Anna Paula, misma que además salió a confirmar esta relación extramarital afirmando que él fue quién la beso.

Ante esto, los rumores sobre una supuesta separación no se hizo esperar y medios de comunicación no han parado de cuestionarles al respecto, tanto que en un momento, el reconocido actor de melodramas como La Malquerida tuvo varios altercados con la prensa en la que perdió los estribos y lo tacharon de ser violentos con los reporteros que lo rodeaban, a lo que esté simplemente salió a señalar que él no tenía problemas con la prensa, si no con los chismosos que solo buscaban el escándalo.

Pero ahora, todo parece estar llegando a su final y la calma ha regresado a la vida de los actores, dado a que en las últimas apariciones que han tenido, la expaeticipante del programa Hoy y Salinas se han visto felices, cooperativos con los medios de comunicación y más unidos que nunca, como sucedió la noche del pasado martes 28 de noviembre, pues al asistir a la obra de teatro de Cinthia Aparicio y Alexis Ayala, bromearon con la prensa.

Y al final, a poco de entrar a ver la función, Salinas dejó completamente impactados a todos los presentes, debido a que se acercó a uno de los reporteros que estaban presentes y le dio un beso en una mejilla, le murmuró algo y le dejó otro beso, incluso casi lo besa en los labios, mientras que Álvarez estaba detrás de ellos esperando a Jorge para entrar a ver la obra de teatro que protagonizan los recién casados.

