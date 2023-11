Taylor Swift es la artista más popular de Spotify de 2023 con 26 mil millones de reproducciones

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En un impresionante hito para su carrera, Taylor Swift se corona como la artista más escuchada en Spotify a nivel mundial y en Estados Unidos en 2023, según los datos de fin de año de Spotify Wrapped. Este logro marca la primera vez que Swift lidera la lista global de artistas al cierre de un año, consolidando su dominio en la escena musical.

Con más de 26.100 millones de reproducciones a nivel mundial, Taylor Swift supera a Bad Bunny, quien encabezó la lista el año pasado, para reclamar el trono como la artista más popular en la plataforma de streaming. Swift expresó su asombro y agradecimiento a través de Instagram, calificando este reconocimiento como el mejor regalo de cumpleaños y vacaciones que podría haber recibido.

Como gesto de agradecimiento a sus fans, Swift lanzó en streaming la canción You're Losing Me (From The Vault), anteriormente exclusiva del CD vendido durante su gira Eras. Este lanzamiento añade un toque adicional de celebración para los seguidores de la artista.

Además de ser la artista más escuchada globalmente, Swift también conquistó las listas de álbumes más reproducidos. A nivel mundial, su álbum Midnights alcanzó el segundo lugar, solo detrás de Un verano sin ti de Bad Bunny. Sorprendentemente, su álbum Lover resurgió en la séptima posición, cuatro años después de su lanzamiento.

En Estados Unidos, Swift dominó aún más la escena, con tres de sus álbumes en el Top 10. Folklore ocupó el octavo lugar, Lover se posicionó en el sexto lugar y Midnights logró la tercera posición, quedando solo detrás de One Thing at a Time de Morgan Wallen y SOS de SZA. Las canciones de Swift también marcaron su presencia en las listas de reproducción más populares. A nivel mundial, Cruel Summer ocupó el sexto lugar, mientras que el sencillo Anti-Hero de Midnights cerró la lista en el décimo lugar.

En un giro ligeramente correlacionado, el novio de Swift, Travis Kelce, se destacó en las listas de Spotify en la sección de podcasts. New Heights with Jason and Travis Kelce se posicionó como el mejor podcast de deportes a nivel mundial y alcanzó el puesto número 19 en la lista general de los mejores podcasts en Estados Unidos.

Para celebrar este logro, Spotify colocó pistas en vallas publicitarias de todo el mundo que conmemoraban las diferentes épocas de Swift y se burlaban amigablemente de la demora en este reconocimiento para los Swifties. Con este impresionante reconocimiento en Spotify, Taylor Swift cierra el año con broche de oro, consolidándose no solo como una de las artistas más influyentes de la industria, sino como la indiscutible reina del streaming musical.

