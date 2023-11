Terror en Televisa: Reportan a Lucía Méndez hospitalizada de emergencia: "No podía respirar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock y muy preocupado debido a que salió a la luz que Lucía Méndez tuvo que ser hospitalizada de emergencia y que se enfrenta a un complicado cuadro de salud. De acuerdo con información brindada por la periodista Vicky López, la primera actriz y cantante lleva varios días en un hospital por un caso de influenza severa.

La comunicadora explicó que la protagonista de melodramas como Colorina y El extraño retorno de Diana Salazar había sido contemplada para unirse a la obra de teatro Lagunilla, mi barrio, en sustitución de Laura León, pero su salud se lo impidió. Asimismo, precisó que la propia Méndez la autorizó para hablar del tema: "Tengo una noticia ya autorizada por Lucía Méndez. Desde hace tres días, Lucía está hospitalizada. No se había dado a conocer para no causar un rollo mediático".

Ante las cámaras y micrófonos del programa radiofónico, Todo para la mujer, Vicky señaló que Lucía no quería que su enfermedad se hiciera un escándalo: "Hoy dos reporteros estuvieron indagando en el hospital. Entonces antes de que se haga un chisme les explico: Lucía Méndez tiene influenza". La colaboradora de Maxine Woodside también precisó que este fin de semana la actriz estuvo en Colombia, lugar donde se podría haber contagiado.

Regresó y no podía respirar. Pensó que tenía gripa, el cansancio del viaje y el vuelo. Llegó al hospital, estuvo en observación y no podía respirar".

"Le pusieron oxígeno y ayer salieron los estudios que tiene influenza severa, por eso no ha podido contestar. Algunas personas la llamaron y no está grave, simplemente no puede contestar porque ahorita tiene afectadas todas las vías respiratorias", agregó. Pese a que continua hospitalizada, la reportera dijo que la exnovia de Luis Miguel se encuentra bien y sin mayores complicaciones médicas desde el pasado lunes.

Tiene influenza, pero no es grave, sigue en observación y va a estar hospitalizada dos o tres días más por recomendación del médico. Ahorita está con mascarilla de oxígeno", explicó Vicky López.

La última información que se tuvo sobre la intérprete de Corazón de Piedra fue que estuvo de viaje en Argentina para temas laborales, pero en ese tiempo también aprovechó para encontrar el amor y tuvo un fugaz romance. Asimismo, meses atrás estuvo en boca de todos debido a que 'La Méndez' arremetió en contra de sus excompañeras de Siempre Reinas, Sylvia Pasquel y Laura Zapata, quienes ahora ya no pueden hablar de ella porque les puso una restricción.

