¿Tragedia en Televisa? Nicola Porcella se dice desesperado por terrible diagnóstico médico

Ciudad de México.- El famoso galán de melodramas y querido deportista de origen peruano, Nicola Porcella, recientemente causó una gran preocupación entre sus millones de seguidores en las redes sociales, debido a que se confesó desesperado por el futuro de su familia y el propio, puesto a que después de una serie de exámenes recibió un terrible diagnóstico médico, ¿será acaso que se avecina tragedia en Televisa?

No cabe duda alguna que si hablamos de celebridades queridas y famosas, en los primeros lugares está posicionado el exparticipante de La Casa de los Famosos México, pues desde que comenzó a tener un mayor foco gracias a su aparición en el mencionado reality show, millones en el país mexicano lo han aceptado y lo apoyaron tanto que hasta alcanzó el segundo lugar, pese a que muchos pensaron que no pasaría del primer mes al no ser tan conocido.

Pero ahora, el famoso actor de melodramas, como El Amor No Tiene Receta, acaba de despertar las preocupaciones entre sus millones de espectadores, debido a que a través de un en vivo en su cuenta de Instagram, señaló que desgraciadamente tuvo que ser sometido a diferentes exámenes médicos, pues en temas de salud no se encuentra en las condiciones más óptimas, mostrándose bastante inquieto por ello.

Ante este hecho, señaló que esto es algo que lo tiene tratando de trabajar en todo lo que se le ofrece, señalando: "Algún día entenderán porque estoy tan desesperado (por asegurar económicamente a su familia), cuando les cuente un diagnóstico que me dieron", sin embargo, el exparticipante de Guerreros 2020 no quiso revelar que es lo que los doctores especulan que podría tener y que sería tan grave como para asustarlo.

Finalmente, dejo en claro que "todavía faltan unos exámenes más y Dios quiera todo esté bien, si todo está bien ya les puedo contar (sobre su enfermedad), si no es así ya me lo guardo porque solo sabemos poquitas personas", dejando una fuerte incertidumbre entre sus millones de seguidores que no han dudado en enviarle sus mejores deseos y que los resultados próximos no sean malos.

