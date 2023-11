Adiós Televisa: Tras debut en 'Hoy' y humillar a Pedro Sola, actor se integra a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber debutado en el programa Hoy dentro de la televisión mexicana, el famosa actor y muy polémico presentador, William Valdés, recientemente va a decirle adiós a Televisa de nueva cuenta, pues se dice que pese a que tuvo sus desacuerdos y humilló públicamente al famoso y muy querido conductor, Pedro Sola, una vez más tendría oportunidad de trabajo y se integraría a TV Azteca tras un año de su despido, para formar parte de un nuevo e importante proyecto.

Como se sabe, hace un año que se anunció en Venga la Alegría que Valdés ya no formaba parte de sus conductores con una emotiva despedida en la que hubo muchas lágrimas. Poco después de esto se dijo que estaría en otro proyecto del Ajusco, motivo por el que en a través de X, Sola no dudó en dejar muy en claro que dentro de la empresa de Ricardo Salinas Pliego no lo quieren y no tendrá más proyectos en esta, pues cuando le cuestionaron si sabía algo de ese misterioso proyecto, él fue muy contundente al decir "claro que no, ¿qué va a hacer?", dándole sin duda un gran golpe al ego.

Y aunque en ese momento el cubano no hizo respuesta al presentador de Ventaneando, pocas semanas después en una entrevista para el canal de YouTube de la reportera Inés Moreno, William afirmó que no le preocupaba mucho lo que dijera Pedro de él, sino que le sorprendía dado a que: "Hace unas semanas me saludó, súper buena onda, entonces a lo mejor Pedro tiene esos arranques y esos achaques ya por la edad que tiene, de subir esos Tweets y ser polémico y también entrar al mundo de las redes sociales, porque obviamente también hay que jalar por ahí".

De esta pelea no se supo más al respecto, pues ambas partes dejaron atrás lo sucedido, sin embargo, William no regresó a los foros de la televisora y estuvo en diferentes proyectos pequeños, lo cual podría cambiar, dado a que recientemente se acaba de afirmar que el exparticipante de MasterChef Celebrity va a volver a sus foros en los próximos días, aunque la página de X especializada en espectáculos, La Oreja TV, no reveló cuál sería ese nuevo proyecto, por lo que se desconoce aún si es a Venga la Alegría, a Exatlón México o a un nuevo proyecto.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que el cubano no se ha pronunciado respecto a los informes de su posible regreso a la empresa del Ajusco, por donde cinco años estuvo presente y fue severamente criticado, por aparentemente tener romances secretos con los altos mandos para mantener su puesto, lo que ha negado un infinidad de ocasiones de manera contundente. Se espera que pronto el presentador o alguno de los altos mandos salga para confirmar o negar el tema.

