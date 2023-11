Brutal pelea: Cynthia Klitbo defiende a Gustavo Adolfo Infante y Laura Zapata la destroza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la reconocida y muy querida actriz, Cynthia Klitbo, está dando mucho de que hablar en redes sociales y ha dejado a más de uno sorprendido, debido a que recientemente tuvo una brutal pelea con la también famosa actriz y talentosa cantante, Laura Zapata, dado a que no dudo en salir en defensa de Gustavo Adolfo Infante, cuando sus compañeras comenzaron a insultar y hablar mal del reconocido periodista de los espectáculos con el que han tenido problemas, así que fue destrozada por su colega.

Como se sabe, el presentador de Sale el Sol es un hombre muy controvertido con un largo historial de peleas mediáticas con varias personas del mundo del espectáculo, dado a que no teme hablar ante las pantallas y decir que es lo que piensa, ya sea que tenga un halagador comentario en la mente o no uno tan bueno, como la ocasión en la que señaló que Laura estaba siendo demasiado "exagerada" con la situación de las lesiones que su fallecida abuela, Eva Mangue, sufrió cuando estaba internada en un asilo en búsqueda que no se contagiara de Covid-19.

Es por ese motivo que Zapata, mientras que se encontraba hablando de sus experiencias en Secretos de Villanas 2 no dudo en mencionar este altercado público que tuvo al lado de Gustavo Adolfo, tachándolo de ser un "patas de molcajete" y muchas otras expresiones para nada halagadoras en contra del famoso periodista, a las cuales se sumó la querida actriz, Gaby Spanic, con la cual por varios años se vio envuelto en una batalla legal por comentarios insultantes y supuesto daño moral, que ganó él y no dudo en presumirlo por todos lados con mucho orgullo.

En ese momentos las famosas villanas de telenovelas como María Mercedes y La Usurpadora, tocaron el tema de Infante, en todo momento lo tacharon de ser un hombre "despreciable", de inventarse historias para hacer quedar mal a quién sea con tal de tener una nota, entre otros adjetivos calificativos que no dejaban en buena posición al comunicador, por lo que Cynthia no pudo tolerarlo y les puso un contundente freno, declarando que ella quería mucho a Gustavo Adolfo y que no estaba de acuerdo en que hablaran de esa manera en su contra, y cuando trataron de seguir dando sus puntos de vista, ella simplemente las dejó con la palabra en la boca.

Ante este hecho, poco después, cuando se volvieron a reunir todas las participantes del reality show, como Geraldine Bazán, retomaron el tema y afirmaron que Klitbo fue muy grosera y que no tenía sororidad con sus compañeras ante esta situación, a lo que ella respondió que nada tenía que ver la sororidad, cuando en realidad Infante no las había golpeado o maltratado, sino que simplemente dio su punto de vista, resultando en que la hermana de Thalía muy molesta renegara y afirmara que ahora estaba conociendo la verdadera cara de Cynthia y que estaba muy equivocada.

