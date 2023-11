Filtran si Matthew Perry, actor de 'Friends' sufrió una recaída antes de perder la vida

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado 28 de octubre, el mundo del entretenimiento, en Estados Unidos, se paralizó después de que el querido actor de la exitosa serie de la década de los 90, Friends: Matthew Perry, perdió la vida de manera inesperada, cuando se encontraba disfrutando de su jacuzzi, en su casa, ubicada en Los Ángeles. Tal y como ocurrió hace 1 año atrás, con el actor y cantante Aaron Carter.

Como muchos recordarán, el hermano de Nick Carter, perdió la vida por una supuesta sobredosis, después de que se metió a la tina de su baño, por lo que no resultó extraño que muchas personas comenzaran a especular que el caso de Perry fue exactamente el mismo; sin embargo, la autopsia del histrión reveló que no tenía fentanilo en la sangre, lo que significa que no murió por exceso de estupefacientes, tal y como muchos especularon.

Sin embargo, la duda con respecto a si Perry recayó antes de morir prevaleció, al grado en el que fuentes cercanas al actor, como es el caso de su amiga, Athena Crosby, salieron a desmentir esto a través de entrevistas, tal y como ocurrió con la mencionada reina de belleza de California, quien brindó algunas declaraciones para Fox News Digital, donde aseguró que Matthew "estaba 100 por ciento sobrio cuando falleció", aunque también destacó que es posible que el histrión haya atravesado por alguna situación antes de su muerte.

"Quiero decir, no puedo saber qué estaba pensando o sintiendo exactamente. Sólo puedo compartir mi experiencia. Y, por supuesto, él era su propia persona y tal vez había dicho, hecho o pensado cosas el día que falleció que tal vez nunca llegaría a saber."

Athenea Crosby revela si el actor recayó en los estupefacientes

Cabe señalar que las declaraciones de Crosby tomaron mayor relevancia, cuando se supo que ella había visto a Matthew apenas 1 día antes de que perdiera la vida y aseguró que no notó nada extraño en él; incluso destacó que lo vio muy lucido y actuando "normal", a diferencia de como lo haría una persona que recayó en alguna sustancia como es el caso del fentanilo o de las bebidas alcohólicas.

Asimismo, Athenea se sinceró con Fox News y reveló que, tras enterarse de la muerte de Perry, se cuestionó si habría notado algo fuera de lo usual, pero recalcó que no recuerda nada extraño en el comportamiento de Matthew, quien aquel día habría pedido una hamburguesa con queso y una soda de cola light. La famosa dejó en claro que se trataba de un día normal para el querido histrión.

Fuentes: Tribuna