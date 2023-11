José Eduardo Derbez habla por primera vez del divorcio entre Victoria Ruffo y Omar Fayad

Ciudad de México.- El nombre de Victoria Ruffo no ha dejado de estar en tendencia en las redes sociales y medios de comunicación en los últimos días luego de que el periodista Alex Kaffie informara que la actriz de Televisa estaba tramitando el divorcio de Omar Fayad, padre de sus dos hijos menores. Luego de todo el revuelo que causó la noticia, ahora es su hijo José Eduardo Derbez quien habló al respecto.

Como se sabe, los rumores de la separación entre el exgobernador de Hidalgo y 'La Reina de las telenovelas' comenzaron luego de que Kaffie informara a través de su canal de YouTube que la pareja ya estaría en trámites para separarse definitivamente después de 22 años de matrimonio. Ahora el primogénito de Victoria se pronunció al respecto, luego de platicar con la periodista Inés Moreno.

Ella, mediante su canal de YouTube, logró contactar al actor y presentador de televisión a través de WhatsApp, y por medio de esa vía brindó detalles de lo que se ha estado hablando en las últimas horas. Presentando las capturas de pantalla de la conversación que sostuvo con José Eduardo, Inés aseguró que el joven no estaba enterado de la noticia que se ha difundido sobre el presunto truene entre Ruffo y su padrastro.

No pues no tenía idea, pero pues diario habló con los dos y si no me he enterado supongo que no es verdad jajaja o a menos que sea sorpresa", se lee en el mensaje del también hijo de Eugenio Derbez.