Luto en 'Hoy': Actriz de Televisa sufre dolorosa muerte en vivo y rompe en llanto con noticia

Ciudad de México.- Una querida conductora y actriz, quien comenzó su carrera en Televisa hace más de 20 años, recibió una inesperada noticia durante la reciente transmisión del programa Hoy, por lo que no pudo evitar romper en llanto. Se trata de la talentosa Nashla Aguilar, quien por motivo del Día de Muertos, tuvo una sesión espiritual en la que se pudo contactar con sus seres queridos que ya fallecieron y estos le enviaron un conmovedor mensaje.

La también cantante saltó a la fama cuando participó en la primera temporada del exitoso programa Código F.A.M.A. en 2003, pero fue hasta 2005 cuando tuvo su gran oportunidad en el Canal de Las Estrellas protagonizando el melodrama infantil Sueños y Caramelos. Después estuvo en otras novelas como Duelo de Pasiones, Atrévete a soñar, entre otras, y además llegó a los unitarios La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Sin embargo, Nashla no cuenta con contrato de exclusividad y por ello ha podido llegar a otras empresas como TV Azteca, siendo invitada de Venga la Alegría, mientras que en Telemundo pudo participar en Parientes a la Fuerza. Sin embargo, este 2023 volvió por todo lo alto a la televisora de San Ángel siendo protagonista de la serie de comedia ¿Es neta, Eva?, participando en la bioserie Gloria Trevi: Ellas soy yo y concursando en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Nashla durante su infancia

Durante la mañana de ayer jueves 2 de noviembre, Aguilar fue invitada a participar en una sección del programa Hoy donde un médium, Ángel Gabriel, la ayudó a contactarse con sus abuelos. "Veo aquí al lado tuyo, bueno dos, a tu abuela, a tu abuelo, hay una energía de protección y me dice que ella siente como que la garganta, como que ella no pudo decirte, ella sabía que iba a morir", fueron las primeras palabras del espiritista para la actriz.

En tanto que la artista de 29 años comenzaba a romper en llanto: "Es como si sus ojos quisieran decirte algo, sé que a lo mejor que no pudiste despedirte, siento la tristeza en ella, ella siente que en esos momentos no había forma de despedirte de ella". Nashla confesó que aunque la muerte de su abuela sucedió hace más de una década, ella se siente culpable por no haber estado en su último aliento: "Lo siento mucho por no haber estado ahí para ella".

Según el médium, la abuela de la actriz le mandó decir que ella no le guardaba ningún rencor, lo cual hacía que Nashla continuara llorando: "Dice que ella ha tratado de hacerte sentir su presencia, pero dice que la culpa o la rabia no te deja", añadió Ángel Gabriel. La joven continuó asegurando que se sentía muy culpable por la situación, por lo que tanto el médium como Andrea Escalona y Arath de la Torre le hicieron saber que no debía de acostumbrarse a vivir con el dolor:

Sé que yo fallé, no estuve ahí presente, cuando llegué ya estaba muerta", dijo con lágrimas en los ojos.

