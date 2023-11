Luto en la dinastía: Alejandro Fernández sufre dura muerte y hace devastadora confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 12 de diciembre del año 2021, en pleno festejo a la Virgen de Guadalupe, la dinastía Fernández recibió un duro golpe debido a que su patriarca, Vicente Fernández, falleció luego de haber estado hospitalizado durante meses tras sufrir una brutal caída. A casi 2 años de su triste fallecimiento, su hijo Alejandro Fernández realizó una devastadora confesión que dejó sin palabras a toda la audiencia.

Por motivo del reciente Día de Muertos, la familia del intérprete de Mujeres divinas y Estos celos se reunió en torno a su tumba para recordarlo. 'El Potrillo' por supuesto que estuvo presente en el rancho Los Tres Potrillos para la conmemoración y accedió a platicar con la prensa sobre su sentir por esta fecha, además de externar su deseo sobre la forma en que quiere que la gente recuerde al 'Charro de Huentitán'.

Ante las cámaras del programa Venga la Alegría, Alejandro confesó: "Que mi padre siga como si estuviera vivo, como tú lo has dicho, que siga en el corazón del público", expresó conmovido. El novio de la modelo Karla Laveaga aseguró que a pesar de que el tiempo lo ha ayudado a sobrellevar su pérdida, en ocasiones los recuerdos lo invaden y lo hacen sentirse triste por la ausencia del hombre que le dio la vida.

Crédito: Internet

El intérprete de temas como Como quien pierde una estrella y Me dediqué a perderte apuntó: "Aún duele, pero pues ya con un poquito más de resignación, se podría decir, pero si hay momentos que llegan, te llena el recuerdo y te llena de nostalgia y pues te cubre". Finalmente, el artista de 52 años confesó su arrepentimiento por no aprovechar el tiempo y compartir más momentos junto a su famoso padre.

Sincero y muy conmovido, Alejandro expresó que estas fechas son muy difíciles para él: "Sobre todo en estos momentos es cuando más lo he extrañado, aunque cuando estaba en vida, híjole es bien difícil esto porque parece bien trillado, parece súper trillado que cuando lo tienes en vida hazlo y cuando ya no lo tienes te hace falta, lo echas de menos, es verdad, y no sé cómo…". Además admitió que le hubiera encantado haber sido un mejor hijo:

Ahora me arrepiento muchísimo de no haber aprovechado más a mi padre para pedirle más consejos", contó el papá de Álex Fernández.

Fuente: Tribuna