Myrka Dellanos arremete contra 'VLA' y lanza comunicado por ser "agredida física y verbal"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida presentadora, Myrka Dellanos, recientemente tuvo un percance con varios reporteros de TV Azteca y de diferentes medios de comunicación, por lo que en su último programa, no dudo en arremeter en contra de los de Venga la Alegría y por ese motivo es que lanzó un comunicado de prensa después de haberse sentido algo "agredida física y verbal", dejando en claro que estaba bastante nerviosa por lo acontecido en los días pasados mientras había llegado a la Ciudad de México.

Desde hace varias semanas que Dellanos ha estado en medio de dimes y diretes por haberse puesto del lado de su expareja, Luis Miguel, en la pelea que mantiene con la madre de dos de sus hijos, Aracely Arámbula. Fue precisamente por este motivo que cuando el pasado miércoles 1 de noviembre llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, la prensa de dicho matutino y de otros medios de comunicación armaron un zafarrancho que se salió de control, por lo que hubo golpes, jalones, que terminaron con Myrka en el suelo.

Por eso motivo, es que la presentadora decidió hablar al respecto, señalando que su compañera y amiga, Giselle Blondet, "recibió un golpe tratando de huir de la escena", además de que ella fue insultada y humillada al ser llamada "payasa" y "ridícula", por lo que acaba de declarar que: "Al llegar al aeropuerto fuimos abordados por varios reporteros que nos hicieron sentir muy incómodas y también inseguras. Fuimos agredidas físicamente y verbalmente. Fue una situación extremadamente difícil y gracias a Dios esto no pasó a mayores".

De igual forma, durante la emisión de La Mesa Caliente, quiso dejar en claro que ambas: "Estamos también, yo por lo menos, puedo hablar por mí, muy nerviosa", agregando que esperaba más consideración en un futuro viaje hacía el país, siendo muy clara con su mensaje de que: "Vinimos a México a hacer este show, solo pedimos que nos traten con respeto mutuo y profesionalismo como periodistas para todos poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera", señalando que lo que hicieron estaba mal y había mejores maneras de hacer las cosas.

Finalmente, la reconocida presentadora afirmó que no tenía nada en contra de México, de su cultura y de sus ciudadanos, pero que no podían permitir esta clase de situaciones, declarando que: "Y sabemos y yo sé sin lugar a dudas que el pueblo de México es maravilloso y por eso es que queremos estar aquí porque los amamos y no vamos a permitir que unas cuantas manzanitas podridas entren a cambiar lo que nosotros sentimos por México".

Fuente: Tribuna del Yaqui