Nicolas Cage rompe el silencio sobre su cameo en 'The Flash' y lo califica como "una pesadilla"

Estados Unidos.- Nicolas Cage, el icónico actor de Hollywood, habló recientemente sobre su breve pero memorable cameo en la película The Flash. En su participación en la película, Cage interpreta a Superman, un papel que alguna vez estuvo destinado a encarnar en su propia película de Superman que fue cancelada en la década de 1990. Durante una entrevista con Yahoo! Entertainment, Cage aclaró algunos rumores y compartió sus experiencias en el set de The Flash.

Cage reveló que estuvo presente en el set para filmar su cameo en The Flash. Contrariamente a los rumores que sugerían que su aparición podría haber sido material reciclado de su película de Superman cancelada previamente, Cage confirmó que filmó una escena durante aproximadamente una hora con el traje de Superman.

Su breve tiempo en el set fue su oportunidad de interpretar al icónico personaje de DC en una producción moderna y en vivo. Además, Cage explicó que la tecnología de envejecimiento por computadora (CGI) se utilizó para hacerlo parecer más joven en la película, lo que le permitió lucir como si no hubiera envejecido desde sus años anteriores.

Sin embargo, el cameo de Cage en The Flash también tuvo sus sorpresas. Afirmó que su personaje de Superman estaba destinado a estar en una dimensión alternativa y presenciar la destrucción del universo:

Lo que se suponía que debía hacer era, literalmente, estar parado en una dimensión alternativa, por así decirlo, y presenciar la destrucción del universo. Kal-El estaba dando testimonio del fin de un universo, y puedes imaginar con ese corto período de tiempo que tuve, lo que eso significaría en términos de lo que puedo transmitir. No tenía diálogo, así que tenía que transmitir con mis ojos la emoción. Así que eso fue lo que hice

Lo más sorprendente para Cage fue que en la versión final de la película, su Superman se enfrenta a una araña gigante. Cage expresó su asombro y confusión al respecto, ya que él no filmó ninguna escena en la que luchara contra una araña gigante. Señaló que no participó en esa parte de la película y cree que se creó utilizando tecnología de CGI en lugar de inteligencia artificial (IA).

Cuando se le preguntó sobre cómo se sintió al ver su actuación en The Flash, Cage aclaró que, en su opinión, no fue el trabajo de la IA. En cambio, afirmó que la escena de la araña gigante fue creada mediante CGI para eliminar su apariencia envejecida. Cage reiteró que su tiempo en el set se dedicó a mirar la destrucción de un universo y transmitir emociones de pérdida, tristeza y miedo a través de sus ojos, ya que no tenía líneas de diálogo.

Cuando fui a la película, era yo luchando contra una araña gigante", dice Cage, y agrega: "Yo no hice eso. Eso no fue lo que hice". Un comentario que llevaría a muchos a creer que el equipo creativo usó la IA altamente divisiva para llenar los espacios en blanco, Cage dice: "No creo que haya sido [creado por] IA... Era CGI, vale, para que pudieran quitarme la edad, y estoy luchando contra una araña. Yo no hice nada de eso, así que no sé qué pasó allí". Volviendo a casa su papel en la película, Cage añade: "Literalmente fui a rodar una escena durante tal vez una hora con el traje, mirando la destrucción de un universo y tratando de transmitir los sentimientos de pérdida, tristeza y terror en mis ojos. Eso fue todo lo que hice

El cameo de Cage en The Flash fue especialmente significativo debido a su historia personal con el papel de Superman. La película que iba a protagonizar como Superman en la década de 1990, dirigida por Tim Burton, fue cancelada antes de entrar en producción. Así que, para Cage, esta fue una oportunidad única en la vida para finalmente interpretar al icónico superhéroe en la pantalla.

Aunque The Flash'no alcanzó los números de taquilla que se esperaban, la película presentó numerosos cameos y una trama de viaje por el multiverso que emocionó a los fanáticos. La película, protagonizada por Ezra Miller como Barry Allen, también conocido como The Flash, ahora está disponible para su transmisión en HBO Max. La breve pero impactante aparición de Cage como Superman sin duda dejó una impresión duradera en los fanáticos de DC y de la actuación de Nicolas Cage.

