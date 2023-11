Paulina Rubio y Gerardo Bazúa regresan al 'ring': Acusan a la cantante de daño psicológico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y reconocida cantante, Paulina Rubio, recientemente regresó al centro del escándalo, debido a que se ha informado que su expareja y padre de su hijo menor, Gerardo Bazúa, están a punto de volver al 'ring' de las peleas legales, debido a que este fue con la corte de los Estados Unidos para presentar una queja en su contra, para acusarla de daño psicológico al pequeño que procrearon en su tiempo juntos.

Ahora, Rubio nuevamente se encuentra en el ojo público, luego de informarse que su expareja, padre de su hijo Eros, solicitó a la corte familiar de Miami que se reforme el acuerdo de co-paternidad que firmó el 13 de abril del 2021 con la cantante. De acuerdo con el programa Ventaneando, Bazúa pide a las autoridades desde el pasado 15 de junio quedarse el mayor tiempo posible y hacerse cargo del pequeño, debido a que presuntamente el niño ha estado al cuidado de personas extrañas y ajenas a la familia tras la muerte de Susana Dosamantes, quien era la principal cuidadora del menor.

Por si esto fuera poco, la emisión de espectáculos refiere que el cantante acusó a la intérprete de Ni una Sola Palabra de ser una madre omisa y descuidada en cuanto a la educación y crianza del pequeño, además de señalarla por supuestamente entorpecer su rol de padre. Conjuntamente, en el programa de espectáculos se mostraron algunos documentos de la batalla legal que inició Gerardo, en los que expone ante la corte que Rubio ha mantenido a su descendiente fuera de la escuela por períodos muy extensos sin justificación, por lo que el niño ha sido colocado en un nivel académico mucho más bajo que el que debería llevar, pues la escuela tomó la decisión de trasladarlo al jardín de infantes.

Por si esto fuera poco, en Ventaneando se indicó que Bazúa también manifestó que la escuela anterior envió una carta a los padres por la escasa asistencia del niño, hecho que provocó que Paulina decidiera sacarlo de ahí para inscribirlo en otro colegio sin su permiso. Aunado a esto, en el programa se mencionó que recientemente la madre se negó a que el padre estuviera presente en una conferencia de padres y maestros, provocando una escena frente a estos últimos. Asimismo, se expuso que Pau promueve un ambiente hostil en la escuela, afectando negativamente al niño.

Los señalamientos contra Rubio no terminan ahí, pues según lo relatado en el programa de TV Azteca, en el documento legal se menciona que la cantante hace intencionalmente comentarios despectivos sobre el padre en los medios de comunicación a los que tiene acceso el niño, todos los amigos del niño y sus padres, así como los profesores. Al mismo tiempo, Bazúa acusa a su expareja de no avisarle dónde se encuentra su hijo cuando sale con él fuera del país, así como de retenerlo durante el tiempo compartido del padre y prohibirle cualquier tipo de comunicación entre ambos, además de regresarlo a Estados Unidos con un varón desconocido para el padre, a pesar de que este le suplicó que no lo hiciera.

Finalmente, en Ventaneando se dijo que el texto refiere que la única intención de Paulina es alienar al padre y terminar causando daño psicológico al niño, por lo que Gerardo pide tener el pasaporte de su hijo bajo su cuidado y control total, además de poder pasar el mayor tiempo posible con el menor.

