Tras fuerte pelea en Televisa, Paulo Quevedo resulta eliminado de 'LEBEH' por esta razón

Ciudad de México.- Después de haber dado mucho de que hablar y robarse los reflectores por su fuerte pelea en los foros de Televisa con su coreógrafo, el reconocido y muy famoso actor de melodramas, Paulo Quevedo, lamentablemente, pese a sus muy notorios esfuerzos y gran actitud ante las criticas, resultó ser el eliminado Las Estrellas Bailan en Hoy, de la competencia de baile del programa Hoy, por esta fuerte razón que le dieron los jurados del reality que ya tiene cinco semanas al aire.

Como se sabe, Quevedo hace un par de semanas estuvo en el centro del escándalo, dado a que en uno de sus ensayos junto a su pareja, Mariana Ávila, se pudo ver el momento en el que el actor al no lograr los pasos deseados, estalló furioso y entre gritos le reclamó a Luis Roberto, su coreógrafo que: "Estamos batallando aquí, pinc... Luis wey, unas pinc... mam... así, eso no va con nosotros", mientras que su maestro le decía que "es mi chamba", y este solo expresó: "Cómo si yo fuera un pin... bailarín. No entiende que todavía no estamos en un nivel acá arriba como para exigirnos una chin..."

Por estas declaraciones del exactor de Telemundo, el coreógrafo señaló que: "Yo entiendo su punto, pero por más que uno trata él obviamente se sale de sus casillas y así no se puede trabajar, se tiene que controlar, ese temperamento tan fuerte que tiene. Yo les pongo un paso que se vea de la forma más vistosa posible y darle un grado de dificultad. Él se embota demasiado y se frustra, ¿complicado? No lo considero tanto. El punto es que en vez de liberar la mente se autoboicotea", afirmando que debía de ser mucho más paciente en un futuro.

Y ahora, después de varios días de esta pelea y haber cambiado de coreógrafa a Jenny García, la cual le dijo que le exigía respeto y no quería berrinches, la mañana de este viernes 3 de noviembre, después de haber sido una de las parejas sentenciadas y presentarse ante los jurados con su nueva coreografía, este s recibieron una serie de bajas calificaciones, puesto que no convencieron a Latín Lover y el resto de los que estaban en el panel de los jueces, que señalaron que no habían entendido el estilo.

Y aunque en total sus calificaciones de la tabla general no eran las más bajas, el público salvó con sus votaciones a Agustín Fernández y a Isabel Madow, como suele suceder cada viernes, dado a que en las cinco semanas la aire han estado en el viernes de sentencia, y 'Albertano' salvó a otros de los participantes, por lo que al final, en la sumatoria de puntos, al no haber tenido tampoco una buena semana, resultaron ser los más bajos en la tabla de posiciones y por ende fueron los eliminados de la semana, siendo los cuartos, pues en la primer semana todos fueron salvados.

Fuente: Tribuna del Yaqui