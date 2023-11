Tras humillaciones por baile en los 90's Pop Tour, María Karunna así responde a 'haters'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber sufrido humillaciones en redes sociales por su más reciente baile dentro del concierto de los 90's Pop Tour, por aparentemente estar carente de energía y de esfuerzo por parte de los integrantes de las ocupaciones que estaban sobre el escenario, la famosa y muy reconocida cantante, María Karunna, recientemente respondió contundentemente a todos los haters que los señalaron por este motivo y los llenaron de comentarios negativos.

Como se sabe, hace varias semanas que los integrantes de dicho espectáculo con varias de las celebridades y bandas más famosas de la década de los 90's, se encuentran en medio de escándalos, debido a que Mariana Ochoa, comenzó los señalamientos con respecto a las "faltas de energía" de estos con ellos, enviándolas a las JNS el recadito: "Saben que las amo, pero si levanten la piernita. Un shot de energía les hubiera caído bien. La única intacta que sí le echó todo fue Karla Díaz... insisto, las amo, pero se quedaron cortas de energía. ¿Qué pasó chicas?".

Y aunque en ese momento todos criticaron a Ochoa, hace casi una semana que el tema regresó al ojo público, debido a que miles han criticado a todos los participantes de los 90's Pop Tour por este mismo motivo, pues a través de redes sociales circuló un video de su coreografía durante una presentación en el que los destrozaron, incluso en el matutino de Imagen TV declararon que era evidente su flojera y que Mariana tenía razón en lo del shot de energía, dado a que parecían que estaban bailando en cámara lenta el tema Thriller.

Ahora, después de tantos dimes y diretes, Ari Borovoy, el famoso y reconocido cantante que está detrás de la creación de los espectáculos, y María, con gran humor se burlaron de lo sucedido y aprovecharon para promocionar la llegada de un nuevo integrante a la serie de conciertos, con un video promocional que inicia con el exintegrante de OV7 preguntándole a la de Calo que es lo que estaba pasando con su falta de energía y cuando ella estaba quejándose de que no podía y darían la presunta razón, en su lugar apareció el nuevo cantante.

Finalmente, la famosa intérprete de temas como Colegiala, en una entrevista declaró que no estaba justificando a nadie, ni tampoco defendiendo a alguien, pero que no era que bailaran con flojera o que les faltara esa energía, sino el hecho de que estaban en un palenque y el escenario era mucho más pequeño, por lo que no podían moverse con mucha libertad, además de que solamente tuvieron dos días para poder ensayar todos los bailes y las canciones que iban a tocarse en el recinto anteriormente mencionado.

Fuente: Tribuna del Yaqui