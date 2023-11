¿Verónica Castro, desaparecida? 'El Güero' Castro impacta al revelar la verdad tras 'Otis'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se dijera que la famosa actriz y reconocida presentadora de TV, Verónica Castro, lamentablemente era una de las personas desaparecidas tras el devastador paso del terrible Huracán 'Otis', recientemente el hermano de la también cantante, el famoso productor de melodramas, José Alberto 'El Güero' Castro, ha decidido finalmente romper el silencio al respecto y dejó impactados a todos al hablar del paradero de su querida hermana, ¿acaso sí fue una víctima del desastre natural?

Como se sabe, hace una semana que en Acapulco, Guerrero pasó uno de los desastres naturales más devastadores en su historia, debido a que el mencionado huracán alcanzó la categoría cinco con vientos de hasta casi 300 kilómetros por hora, por lo que se derribaron casas, establecimientos, e incluso por casi tres días estuvieron incomunicados y las personas del exterior no podían entrar a las costas de la ciudad para poder ir a la búsqueda de sus seres queridos y apoyar para ir levantando todo lo que el desastre causó.

Pero, lamentablemente la perdida no fue solamente material, sino que también hubo muchas personales, dado a que hay amigos y familiares perdidos y fallecidos por causa de este, y una de estas personas que fueron reportadas como desaparecidas fue la famosa actriz de Rosa Salvaje, la cual tiene varios años viviendo en Acapulco, y al no haberse pronunciado al respecto cuando las comunicaciones regresaron, millones de sus fans no dejaron de mostrar su preocupación al respecto. Ante esto, salieron a decir que aparentemente estaba en Dubai de vacaciones y estaba perfectamente bien.

Verónica Castro. Internet

Ahora, después de tantos dimes y diretes con este tema, su hermano, el productor de novelas como Destilando Amor, recientemente en una entrevista confirmó que su hermana se encontraba perfectamente bien, revelando que era verdad que se encontraba fuera de Acapulco y de viaje cuando el huracán arribó al puerto y que por fortuna poco después de que esto sucediera, ambos han podido ponerse en contacto y hablado de la situación, declarando que ella se encuentra muy preocupada y solidaria con la situación.

Con respecto a la situación en la que se encuentra la casa de la reconocida actriz, Castro afirmó que sí estaba bastante golpeada, pero dentro de lo que cabe en un muy buen estado, señalando que ella primeramente está más preocupada por las personas que le ayudan con el cuidado y la limpieza de la vivienda que sí se encontraba en dicho puerto cuando el desastre natural arrasó con todo a su paso, siendo contundente en que todo estaba bien y que no se preocuparan, aunque no mencionó si ella va a salir a hablar al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui