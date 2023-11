Actriz de Televisa confiesa si destruyó relación de Danilo Carrera: "No me siento culpable"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de Televisa y sus melodramas, Regina Velarde, recientemente fue captada por la prensa del programa Hoy en uno de los eventos más exclusivos del año, por lo que no dudaron en cuestionarle sobre ser la tercera en discordia en el supuesto compromiso del galán de melodramas y escritor, Danilo Carrera, y así causar que se destruyera su relación con la guapa mujer que era su pareja, afirmando que ella no se siente culpable de nada de lo que pasa.

Fue en el año del 2022 cuando anunciaron de manera definitiva de Michelle Renaud, este no perdió el tiempo y se confirmó que su vida amorosa estaba activa de nueva cuenta, contando que tenía pareja, además de que señaló que era una mujer muy diferente a sus parejas anteriores, afirmando que tenía "valores muy diferentes", por lo que no haría nada en contra de nadie, y tampoco iba a meterla en el ojo del público.

Pero, lamentablemente, en marzo del año en curso, en TV Notas lanzaron en su revista una serie de imágenes en las que se confirmaría que el actor de Quererlo Todo le habría sido infiel a su prometida con Velarde, pues en este material que compartieron en primera plana de su edición, en las que se le puede ver a él besando a la joven antes mencionada después de haber ido a comer con ella.

Y ahora, a casi un año de lo sucedido, en una entrevista con el matutino de Andrea Rodríguez, Regina expresó: "Danilo y yo somos amigos, desde un principio se pintó como algo muy de amistad, nada que pudiera llevarse a otro nivel, solo fue el beso. Ni siquiera creo que por el beso se haya roto el compromiso, porque además de mi beso fue el que haya salido con otras dos chavas y quién sabe qué hace Danilo de su vida y que broncas ya tenían en esa relación. No me siento culpable, no siento que haya sido mi culpa".

Finalmente, la actriz de El Amor Invencible, aclaró que: "El ser infiel, es algo que tenemos ahí todo el tiempo tan fácil de hacer, pero al final del día fue su decisión, él sabía qué onda con su relación, él sabía si me daba un beso o no". De igual forma para concluir le cuestionaron si el galán de novelas besaba bien, esta respondió: "Yo hice más el trabajo que él, pero un beso no se le niega a nadie".

Fuente: Tribuna del Yaqui