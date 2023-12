"Es tiempo perdido": Christian Estrada desmiente a Ferka y le manda un fuerte mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque parecía que los problemas entre María Fernanda Quiroz y Christian Estrada habían terminado por el bien del hijo que tienen en común, ahora el famoso modelo decidió romper el silencio ante las cámaras de Telemundo, donde desmintió algunas declaraciones que ha dado la actriz a diferentes medios, lo cual asegura que ha dañado su imagen.

El exparticipante del Hotel VIP, comentó al programa En Casa con Telemundo que es mentira que se niegue a dar la pensión alimentaria para su pequeño Leonel, al contrario dice haber tratado de llegar a un acuerdo con su ex tal como ella se lo pidió al decirle que no deseaba llegar a instancias legales, por lo que se cuestiona qué pretende ya que asegura haberle ofrecido darle dinero y cubrir gastos importantes para su hijo.

Si vas a decir en una cara que quieres lo mejor para tu hijo, demuéstralo. Si el papá lleva un año ofreciéndote 15 mil pesos mensuales para el niño, seguro médico, estudios escolares, ropa, pañales y comida, ¿qué quiere?", comentó.

Christian dice estar muy afectado por esta situación, pues se está perdiendo el crecimiento de su primogénito, así como momentos importantes a su lado: "Si yo no estoy con mi hijo o no puedo convivir con él, es porque la madre no me lo permite. Es tiempo perdido y que no voy a poder recuperar", lamentó.

Christian Estrada niega ser una mal padre | Imagen especial

Respecto a los cuestionamientos de cómo podría pagar la manutención de menor, pues no siempre tiene proyectos televisivos, el modelo destaca que no se dedica únicamente al medio del espectáculo, pues también es empresario y dice tener los recursos para hacerlo, pero Ferka sería la que le pone barreras con la intención de que no conviva con su hijo.

Al cuestionarle su opinión alrededor de que Jorge Losa convive con su hijo por ser la pareja actual de la actriz, el famoso no quiso hablar mucho, pero espera que al menos sea un ejemplo para el niño, tal como a él le gustaría hacerlo, así que espera que pronto pueda solucionarse su problema y pueda volver a tener a su pequeño.

Por su parte, Ferka no ha dado ninguna declaración para dar su versión y defenderse, pero a través de su cuenta de X, antes Twitter, escribió: "Aquí esperando las pruebas", demostrando que se mantiene firme en su dicho de que es Christian Estrada el que no ha querido darle lo que por derecho le corresponde al menor.

Revisa la entrevista desde el minuto 09:25

