Hijo de Galilea Montijo no acepta a su nuevo novio; ella se confiesa y estremece a Televisa

Ciudad de México.- La famosa presentadora Galilea Montijo dejó sin palabras a todos los televidentes de Televisa y a sus fans debido a que acaba de hacer fuertes declaraciones sobre su vida privada. Resulta que la originaria de Guadalajara, Jalisco, por fin confesó qué reacción tuvo su hijo Mateo al enterarse que estaba saliendo con un nuevo galán, luego de divorciarse del político mexicano Fernando Reina Iglesias.

Como se recordará, fue a inicios de este 2023 que la también actriz de 50 años compartió que se había decidido divorciar de su pareja luego de más de una década juntos, y meses más tarde fue cuando surgió la noticia de que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor con Isaac Moreno, modelo más joven que ella. Tras varios meses de relación e intercambiarse varios "te amo" en redes sociales, Galilea ya compartió esta noticia a sus "hijos".

Si bien, la tapatía solo tiene un hijo biológico, adoptó con cariño a los herederos de Fernando. En una reciente emisión del programa Netas Divinas, Montijo explicó que los hijos de su ex reaccionaron muy bien a su noviazgo con el español pero quien no lo tomó de buena manera fue Mateo: "El más grande me dijo 'qué bien Gali', el segundo me dijo 'está bien Gali, mientras tú seas feliz', Mateo todavía me hace así como (pensativo)... lo sigue digiriendo, es más complicado, pero ya lo está entiendo".

Por otro lado, Galilea también reaccionó a los piropos que recibió su novio de parte de Daniela Magún, Natalia Téllez y Paola Rojas. "Yo te veo entera, deseosa, jocosa, con piel reluciente, te veo con humectación plena... ¡Qué bien Gali!", expresó la cantante de Kabah. Mientras que la conductora de Hoy se mostró muy orgullosa de los comentarios hacia su novio y dijo: "Yo también cuando me veo ahí digo 'muy bien Gali'".

De hecho, la conductora hasta sacó su celular para mostrar una imagen de Moreno a sus compañeras y al doctor invitado: "Este muchacho se le desborda la testosterona, mire doc, usted dirá...", y él reviró: "Pues tiene buena dieta la Gali, pura proteína". Entre risas, Montijo manifestó su deseo por abandonar el foro de Netas Divinas para reencontrarse con su pareja, declaraciones que dejaron en shock a Televisa: "Gracias Dios, gracias por hacer cosas 'sabochas'".

