Karol Sevilla aclara relación con Mario Bautista; hace fuerte confesión de Emilio Osorio

Ciudad de México.- La famosa actriz y querida cantante de pop, Karol Sevilla, recientemente se encuentra en el centro del escándalo por su vida amorosa, por lo que al presentarse en un evento de premiaciones, la intérprete de Salud Hermana acaba de aclarar todo sobre su presunta relación sentimental con el joven influencer y cantante, Mario Bautista, además de que hizo una fuerte confesión sobre su separación del actor de melodramas y cantante, Emilio Osorio.

No es secreto para nadie que desde hace varios que Sevilla a través de su cuenta de Instagram anunciaba su separación del hijo de Niurka Marcos, después de más de dos años de relación amorosa, una breve separación y una reconciliación, mientras que él ante los medios de comunicación y celebración de cumpleaños presumió que ya se encuentra en una nueva relación sentimental al lado de la guapa influencer, Leslie Gallardo.

Pero, aunque muchos se lanzaron contra el exintegrante de La Casa de los Famosos México y lo tacharon de infiel, Karol parece ya haberlo superado y estar lista para una nueva oportunidad en el amor, dado a que el pasado martes 28 de noviembre, fue captada al cenar al lado de Bautista, con el cual se dejó ver muy cercana, riendo mientras que se abrazaban y se decían cosas al oído, causando un gran revuelo.

Y ahora, durante una entrega de premios, en los cuales la famosa actriz de Soy Luna fue galardonada, los cuestionamientos sobre Osorio no se hicieron esperar, a lo cual ella simplemente declaró que le desea lo mejor, pero que no piensa dar ninguna declaración sobre la relación que sostuvieron y su ruptura, incluso cuando le preguntaron si era verdad que todo fue por pura publicidad, la cantante señaló que iba a dejarlo a la imaginación del público y se quedaba con su vida privada así, privada.

En cuanto al intérprete de temas como Barbie Girl, esta señaló que son "guapísimos", pero no como una pareja, declarando que ambos se conocen desde hace varios años y se quieren mucho, pero que por el momento no hay nada más allá de una amistad, señalando que ella está soltera y Mario por lo que sabe también, y que así como podría darse algo, también podría ser que no, pero por el momento todo estaba muy bien en su vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui