Khloe Kardashian revela su fantasía de abrir una cuenta en plataforma de adultos: "Sería lucrativo"

Estados Unidos. - Khloé Kardashian, conocida por su participación en la exitosa serie Keeping Up with the Kardashians, cerró la temporada 4 del programa con una sorpresa humorística al bromear sobre unirse a *nlyF*ns, pero con un giro inusual: ofrecer contenido centrado en sus pies.

Al final del episodio, Khloé comentó con humor: "Realmente creo que debería hacer un Onl*F*ns para mis pies. Siento que podría ser muy lucrativo". La estrella de reality televisivo siguió jugando con la idea, ofreciendo posibilidades como pintarse las uñas de los pies de colores especiales, usar pantimedias y explorar otras ideas extravagantes.

Entre risas, Khloé invitó a sus seguidores a "deslizarse hacia arriba para acceder a su enlace de O*lyF*ns", aunque todo quedó en el ámbito del humor durante el programa. Además de la divertida propuesta, Khloé reflexionó sobre su temporada y compartió lecciones aprendidas, destacando su orgullo por superar desafíos personales y su compromiso con la co-parentalidad con Tristan Thompson por el bien de sus hijos.

El episodio también destacó el éxito de Khloé en el mundo empresarial con la apertura de su primera tienda Good American en el Century City Mall de Los Ángeles. La empresaria expresó su satisfacción y orgullo por el logro, revelando la importancia de escuchar los comentarios de los clientes para mejorar y adaptar su marca, como la creación de la "Talla 15" en respuesta a las necesidades del mercado.

Khloé compartió sus emociones sobre la apertura de la tienda Good American, describiéndola como su "bebé" durante más de siete años. También agradeció a su madre, Kris Jenner, quien la animó a celebrar el momento con entusiasmo. En una confesión conjunta, Kris Jenner expresó su orgullo y felicidad al recordar los días en que llevaba a sus hijos al mismo centro comercial y comparó esos recuerdos con el éxito actual de Khloé en el mundo empresarial.

La temporada concluyó con una nota positiva, destacando los logros de Khloé Kardashian en diversos aspectos de su vida, desde el entretenimiento hasta el mundo empresarial.

Fuente: Tribuna