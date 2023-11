Marjorie de Sousa es captada tras salir de hotel de Luis Miguel; responde a supuesto amorío

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Marjorie de Sousa, hace poco se instaló en medio de los chismes, debido a que recientemente fue captada al salir del hotel en el que se encuentra hospedado el reconocido y querido cantante nacionalizado mexicano, Luis Miguel, por lo que en una entrevista para Televisa decidió sincerarse y dejar en claro todo sobre su supuesto amorío con este.

Como se sabe, el reconocido intérprete de temas como La Incondicional y No Culpes, se encuentra en la Ciudad de México como parte de su regreso a los escenarios, tras casi cinco años de ausencia, con su Tour 2023, que fue tan bien recibido que se extendió hasta el 2024, brindando sus tan esperados conciertos, en los cuales se han podido ver a grandes celebridades presentarse y compartir como un fan más en los estadios y arenas.

Pero, el denominado 'Sol de México', una vez más está en medio de escándalo, debido a que una página de chismes comenzó a afirmar que él y la guapa actriz de origen venezolano de Hasta El Fin Del Mundo, estaban teniendo un supuesto amorío, dado a que hace poco la vieron salir casi de madrugada del hotel en el que él se hospeda el cantante, causando un gran revuelo, dado a que él sale con Paloma Cuevas desde hace meses y ella tiene pareja.

Marjorie niega romance con Luis Miguel. Internet

Y ahora, este jueves 30 de noviembre, en una entrevista para el programa Hoy, la actriz dejó en claro que no estaba ahí por el cantante, sino que: "Estaba cenando con uno amigos míos, subimos fotos y todo, y yo ni siquiera sabía que Luis Miguel estaba ahí, me conseguí con gente ahí en el restaurante de la planta baja, y salgo y me asusté mucho, porque dije: '¿Qué pasó?, ¿con quién estoy?', entonces me contaron que estaba ahí, pero no, no estoy saliendo con Luis Miguel, no hagan caso a todos los chismes".

Finalmente, cuando se le mencionó que el hermano de Luis Miguel, Alejandro Basterí, también estuvo en el restaurante y que estarían conviviendo, ella declaró: "Me enteré por la nota de chismes que han sacado, pero no, no, no estaba con ellos", agregando que todavía ni desmentía lo del cantante cuando: "Ya salió otra nota que mi nuevo amor es mi amigo el doctor, o sea, cómo, ya cálmense por favor, no, no, no, no, yo tengo mucho tiempo con una relación, pero buena ya, no hago caso, ya, ya, ya", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui