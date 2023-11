Nick Carter de los Backstreet Boys. anuncia su regreso a México con su gira 'Who I Am 2024 Tour'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 29 de noviembre, Nick Carter, reconocido cantante estadounidense y exintegrante de la icónica banda Backstreet Boys, emocionó a sus fanáticos al revelar las fechas de su gira Who I Am 2024 Tour, que incluirá paradas en varios países de Latinoamérica, entre ellos México. El artista se presentará el 30 de enero en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México y el 31 de enero en el Auditorio Pabellón M de Monterrey.

Crédito: Ocesa

La noticia ha generado gran expectación entre los seguidores de Nick Carter, quien ha consolidado una exitosa carrera como solista después de su paso por los Backstreet Boys. Su proyecto en solitario despegó con el álbum Now or Never en 2002, marcando una transición significativa en su carrera artística al alejarse del estilo pop característico de la boy band para explorar nuevos sonidos.

Canciones emblemáticas como Help Me, I Got You, Superman y su más reciente sencillo, Made For Us, serán parte del repertorio que Carter presentará en su gira por México. Now or Never recibió el Certificado de Oro en Estados Unidos y Canadá, destacando su éxito al alcanzar el puesto 17 en la lista Billboard 200.

Nick Carter no solo es conocido por su talento vocal y su contribución a los Backstreet Boys, sino también por su habilidad para conectarse con la audiencia, tanto en proyectos grupales como en su carrera en solitario. Esta versatilidad le ha permitido experimentar con diferentes sonidos y estilos a lo largo de los años, acumulando éxitos y consolidándose como un artista completo.

La preventa de boletos para los conciertos en Ciudad de México y Monterrey está programada para el 1 de diciembre a las 11 AM, hora local, a través de www.ticketmaster.com.mx, exclusiva para clientes Citibanamex. La venta general se abrirá al público en general el 2 de diciembre a las 11 AM, hora local.

