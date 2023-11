Padre de Alessandra Rosaldo responde a la acusación de acoso y amenaza a Elaine Haro

Ciudad de México.- Un nuevo escándalo ha explotado en el mundo de la farándula mexicana, en el cual el nombre del padre de Alessandra Rosaldo, Jaime Sánchez, terminó vinculado como el presunto agresor de la estrella de Ella Soy Yo, Elaine Haro, actriz de Televisa a la que supuestamente habría acosado. Es bajo este contexto que el suegro de Eugenio Derbez fue invitado a dar replica en uno de los programas de Gustavo Adolfo Infante para dar replica a todo lo que se dice entorno a él.

Todo comenzó hace ya varios meses, cuando la histrionista denunció públicamente que fue víctima de acoso por parte de una persona de su equipo de trabajo y reveló que iniciaría una demanda legal en contra de su agresor; sin embargo, la joven de 20 años no mencionó el nombre de su atacante o el tipo de acoso que recibió (hay que recordar que además del sexual existe el laboral o estudiantil). No fue sino hasta recientemente que trascendió que el supuesto agresor de Elaine sería el padre de la vocalista de Sentidos Opuestos, Jaime Sánchez Rosaldo, quien se desempeña como representante de varios artistas.

Tomando todo lo anteriormente mencionado como contexto, Jaime Sánchez reaccionó en el programa del mencionado periodista de ImagenTV, argumentando que ignora lo que está ocurriendo y acusando directamente a la madre de Elaine, puesto considera que todo esto es una treta de la mujer para que su hija obtenga mayor aceptación en redes sociales, al construirle una imagen de víctima de violencia de género. Asimismo, resaltó que las acusaciones hacia su persona son bastante graves y pidió que se aclarara sobre qué tipo de acoso se le está señalando.

“Todavía no sé qué le pasa por la cabeza a esta niña y a su mamá, sobretodo a su mamá porque desgraciadamente la niña no tiene criterio, la que habla todo es la mamá. Es muy grave para ella, porque yo no tengo ningún problema. ¿Amenazan de qué? Te digo que ni he hablado con ella. ¿Acoso como de quién?, ¿de qué tipo?, ¿laboral? Tengo 81 años, imagínate yo acosando a una mocosa de 20 años. Te digo que además no la he vuelto a ver (…) Está mal de su cabecita”, sentenció el abuelo de Aitana Derbez.