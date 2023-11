Paris Hilton revela su deseo de tener un tercer hijo y comparte encuentros con la realeza británica

Comparta este artículo

Estados Unidos. - En el reciente episodio de Watch What Happens Live with Andy Cohen, Paris Hilton hizo público su deseo de tener un tercer hijo. Acompañada por su madre, Kathy Hilton, la DJ de 42 años compartió que "probablemente" le gustaría tener una "hermana" para su recién nacida, London, y su hijo Phoenix, fruto de su matrimonio con Carter Reum.

Cuando Andy Cohen le preguntó sobre la posibilidad de expandir su familia, Paris Hilton respondió afirmativamente, expresando su amor por tener un niño y una niña en este momento. "Pero probablemente voy a querer una hermanita para London", añadió.

Paris Hilton

Paris y Kathy participaron en el programa de entrevistas para promocionar la segunda temporada de Paris In Love, que se estrenará en Peacock. La primera temporada se centró en los preparativos de Paris Hilton para su boda con Carter Reum.

En otro segmento del programa, Paris y Kathy jugaron a un juego en el que revelaron encuentros con personas famosas. Kathy mencionó haber conocido a Liza Minelli, a los chimpancés Bubbles de Michael Jackson, a miembros de The Beatles, a John Travolta, a Liz Taylor y a Bette Davis. También confirmaron haber conocido a un miembro de la familia real británica, la princesa Diana, y haberse reunido con el príncipe Carlos y Camilla en el Palacio de Buckingham.

Cuando Andy Cohen preguntó si habían conocido a los príncipes William y Harry, Paris Hilton afirmó haberlos conocido a ambos. Describió la experiencia como muy agradable y recordó una noche divertida en Londres con ellos y otras celebridades.

En el After Show, Paris Hilton adelantó sorpresas para el 20 aniversario de The Simple Life, su famoso reality show con Nicole Richie. Además, Kathy Hilton expresó su disposición a regresar a The Real Housewives of Beverly Hills, destacando que la experiencia en el programa fue una aventura divertida.

Fuente: Tribuna