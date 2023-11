Revelaciones legales y emocionales en la disputa financiera entre Kelly Clarkson y su ex esposo

Comparta este artículo

Estados Unidos. - Según informes, el ex esposo de Kelly Clarkson, Brandon Blackstock, ha sido acusado de cobrar ilegalmente millones de dólares cuando representaba a la estrella del pop como su manager. Un comisionado laboral de California dictaminó que Blackstock reservó de manera "ilegal" trabajos para Clarkson, incluido su papel como jueza en The Voice, ya que solo los agentes pueden asegurar roles para el talento.

Se informa que Blackstock cobró tarifas por reservar The Voice y otros acuerdos, sumando un total de 2 millones 641 mil 374 dólares, y la comisión laboral ha ordenado que devuelva estas comisiones a su exesposa. Aunque Blackstock planea apelar la decisión, la comisión también eximió a Blackstock de responsabilidad por las comisiones en el programa de entrevistas de Clarkson, The Kelly Clarkson Show.

Kelly y su familia

La expareja, que estuvo casada casi siete años y comparte dos hijos, finalizó su divorcio en 2022. Además de las complejidades legales, Clarkson ahora paga 45 dólares al mes en manutención de los niños y Blackstock recibe 115 mil dólares al mes en manutención conyugal hasta enero de 2024.

Clarkson recientemente explicó su decisión de dejar The Voice después de nueve temporadas, señalando las dificultades de equilibrar sus compromisos entre el programa de entrevistas y el reality de canto. La cantante expresó que su salida fue un necesario cambio en su vida personal y profesional, y que ahora se siente en un "hermoso regalo" en su nueva etapa.

Lo que es genial para mí con la quinta temporada [de The Kelly Clarkson Show] es que estoy en un gran lugar, no solo con mis hijos, sino conmigo personalmente y con el programa", dijo a USA Today.

"Siento que me he quitado un peso de encima. Ese movimiento era muy necesario. Creo que lo que más me emociona de la quinta temporada a nivel egoísta es simplemente llegar al trabajo sonriendo y hablando en serio. Es un hermoso regalo del que no te das cuenta hasta que estás fuera de él".

