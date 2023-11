¿Sale del clóset? Tras 6 años retirada de Televisa, exactriz de TV Azteca hace fuerte anuncio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de novelas, quien protagonizó múltiples proyectos en TV Azteca y que ha estado 6 años retirada de Televisa, dio una inesperada sorpresa a sus fans hace algunas horas. Se trata de Silvia Navarro, quien llegó a la alfombra roja de la cinta Papá o mamá acompañada de una persona muy especial, luego de muchas especulaciones sobre su vida privada y que hasta se especulara que era lesbiana.

La originaria de Guanajuato estuvo 10 años en el Ajusco, realizando los melodramas Catalina y Sebastián, Cuando seas mía y Montecristo, y luego supuestamente acabó vetada por cambiarse de empresa. Mientras que en San Ángel comenzó su carrera y al volver pudo ser parte de novelas como Mañana es para siempre, Cuando me enamoro, Amor Bravío, Mi corazón es tuyo y La candidata. Aunque este 2023 se especuló que volvería a Televisa, Silvia no logró cerrar la contratación.

Recientemente la famosa intérprete presentó su nueva cinta a la prensa y durante el evento sorprendió a todos porque llegó del brazo del hombre de su vida: Su hijo León, quien el pasado mes de septiembre cumplió 8 años de edad. A pesar de que la actriz ha sido muy hermética en relación a su vida personal, en esta ocasión Silvia contó el motivo por el que llegó a un evento público junto con el menor.

Hoy quería venir y yo me siento como muy orgullosa de él, así que feliz… le dije ‘va a haber prensa, va a haber gente, ¿estás seguro?’, y me dijo ‘sí, yo te quiero acompañar’, y a mí me hace muy feliz que él esté siempre conmigo", contó Navarro con una gran sonrisa.

Sobre el motivo por el que decidió no mostrar a su retoño en redes sociales, tal como lo hacen otras mamás del medio artístico, la protagonista de las telenovelas mencionó lo siguiente: "Trato de cuidar sus espacios, cuando él quiere, quiere, cuando no, no. Obviamente yo me siento muy orgullosa de él y quisiera mostrarlo todo el tiempo, pero pues cuando él quiera". Y cuando la cuestionaron sobre si su hijo está interesado en el medio artístico, ella respondió:

A él le gusta todo, o sea, le gusta la música, le gusta las artes, pero no sabemos… qué sea feliz".

Finalmente, la artista de 45 años manifestó que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida: "Estoy muy bien, estoy muy contenta, creo que es un muy buen momento y agradezco profundamente cuando estamos en estos (instantes), estoy trabajando, estoy con mi hijo, o sea, hay cosas buenas", expresó. Asimismo, le preguntaron sobre su supuesto romance con el actor Flavio Medina y lo único que hizo fue expresar su amor al histrión.

Silvia Navarro aparece por primera vez con su hijo

Además de haber sido relacionada con Flavio Medina, hace unos años se especuló que Silvia sería lesbiana luego de que compartiera una imagen en la que aparece posando con una amiga, según sus declaraciones. La exestrella de Televisa acabó desmintiendo este rumor diciendo que llevaba tiempo "sin novio o novia".

Fuente: Tribuna