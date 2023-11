Sebastian Stan interpretará a un joven Donald Trump en su nueva película 'The Apprentice'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El versátil actor Sebastian Stan ha asumido un nuevo desafío en su carrera al aceptar el papel de un joven Donald Trump en la próxima película The Apprentice. La noticia, anunciada por Deadline, ha generado gran expectación, ya que Stan, conocido por sus interpretaciones magistrales, se sumerge en un papel que explora los inicios del expresidente en el mundo de los negocios y su relación con el infame abogado Roy Cohn.

La película, dirigida por Ali Abbasi, director aclamado por su reciente éxito con Holy Spider, se presenta como una "exploración del poder y la ambición". Iniciando su producción a principios de esta semana, The Apprentice transportará a los espectadores al Nueva York de los años 70 y 80, centrándose en los esfuerzos de Trump para construir su imperio inmobiliario.

El guión, elaborado por el escritor Gabriel Sherman, autor de The Loudest Voice in the Room, se adentrará en la relación mentor-protegido entre Trump y Roy Cohn, agregando capas de complejidad a la trama. Sherman, conocido por sus trabajos tanto en libros como en artículos que inspiraron producciones audiovisuales, promete ofrecer una visión única de la vida del expresidente.

Junto a Sebastian Stan, el elenco de The Apprentice incluirá a Jeremy Strong en el papel del infame abogado Roy Cohn y a Maria Bakalova como la primera esposa de Trump, Ivana Trump. Esta elección de reparto ha generado aún más interés en la película, ya que se espera que estos talentosos actores den vida a sus personajes de manera memorable.

Ali Abbasi, director del proyecto, es reconocido por su reciente éxito en el Festival de Cine de Cannes con Holy Spider. Su habilidad para explorar tramas complejas y su enfoque cinematográfico distintivo generan anticipación sobre cómo abordará la historia de los primeros días de Donald Trump.

Sebastian Stan, quien recientemente protagonizó Dumb Money y ha interpretado a diversas figuras de la vida real en proyectos anteriores, demuestra una vez más su versatilidad al asumir el desafío de dar vida a un joven Trump. Desde su papel en I, Tonya hasta su destacada actuación como Tommy Lee en Pam & Tommy, Stan ha recibido elogios de la crítica y el reconocimiento del público. Aunque no se han revelado más detalles sobre The Apprentice, esta noticia ha generado expectativas entre los cinéfilos y seguidores de Sebastian Stan.

